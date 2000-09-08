Раздел: Культура
Ники Минаж поразила публику эпатажным нарядом
Эпатажная Ники Минаж снова надела платье, которое многих удивило
Ники Минаж, с которой не так давно во время концерта слетело платье, оголив пышный бюст певицы, снова впечатлила всех выбранным образом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Ники пришла на церемонию награждения премии Front Row Fashion Media Awards, куда надела наряд фиолетового цвета, больше похожий на балахон, перехваченный на талии черным поясом. Платье полностью было украшено сверкающими стразами и перьями, а на груди, как всегда, было полупрозрачным.
Сзади наряд имел длинный шлейф. А дополнением к образу стал парик в тон.
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Напомним, на это же мероприятие приехала всемирно известная модель Ирина Шейк, которая по такому случаю предпочла золотое платье от Versace, выгодно подчеркнувшее ее идеальную фигуру. А длинный разрез еще и продемонстрировал длинные ноги модели.
Ники Минаж, с которой не так давно во время концерта слетело платье, оголив пышный бюст певицы, снова впечатлила всех выбранным образом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Ники пришла на церемонию награждения премии Front Row Fashion Media Awards, куда надела наряд фиолетового цвета, больше похожий на балахон, перехваченный на талии черным поясом. Платье полностью было украшено сверкающими стразами и перьями, а на груди, как всегда, было полупрозрачным.
Сзади наряд имел длинный шлейф. А дополнением к образу стал парик в тон.
Читайте также: Ники Минаж поразила откровенными фото
Напомним, на это же мероприятие приехала всемирно известная модель Ирина Шейк, которая по такому случаю предпочла золотое платье от Versace, выгодно подчеркнувшее ее идеальную фигуру. А длинный разрез еще и продемонстрировал длинные ноги модели.
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