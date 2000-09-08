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Актриса из "Папиных дочек" попала в автомобильную аварию

Актриса из "Папиных дочек" попала в автомобильную аварию Беременная звезда сериала отделалась легким испугом.

Несколько недель назад стало известно, что звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова ждет второго ребенка. И хотя сама актриса свою личную жизнь предпочитает не афишировать, радостное известие уже подтвердили в театре, где служит Дарья: "Ее роли в спектаклях на время перейдут другой актрисе. Но как только Дарья после рождения ребенка будет готова, она сможет сразу вернуться на сцену", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

А вчера актриса заставила понервничать своих поклонников, рассказав о неприятной ситуации, которая произошла с ней накануне - Мельникова попала в ДТП.

"Бывают такие дни, когда ты с самого утра понял, что сегодня лучше не выходить из дома. Но все же что-то позвало тебя и ты пошел. И в течение дня что ни дело, то провал. И всюду знаки. Вернись домой и отдохни! Вернись! Сегодня можно и нужно! Но нет, ты стойкий оловянный солдатик, ты не обращаешь внимания и пьешь шестой кофе", - написала Дарья.

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"Сегодня, я точно должна была сидеть дома и смотреть "Домашний арест". Главное, в следующий раз не пропустить симптомы и знаки: только встал, а уже хочется лечь обратно; позавтракал, но все равно тянет прилечь; только отъехал и думаешь, а выключил ли ты утюг; черная кошка это вообще стопроцентный разворот назад. Ну и мысль, что ты так и не заправил кровать, не выходит из головы? Знак! Надо слушать себя. Верить себе. Быть с собой в ладу. Уважать свой внутренний голос! Что делать, если такая ситуация каждый день? Отпуск! Что делать, если такая ситуация каждый день после отпуска? Декрет!Это шутка. Но лучше бы я не выходила сегодня из дома", - поделилась Дарья, добавив, что попала вечером в небольшое ДТП.
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 Теги: Дарья Мельникова, ДТП

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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