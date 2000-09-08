Актриса из "Папиных дочек" попала в автомобильную аварию

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Даша Мельникова, известная всем как Женя Васнецова из сериала «Папины дочки», скоро сама станет мамой.

Буквально несколько дней назад во всех популярных сетях появилась информация о том, что известный 29-летний российский актер Артур Смольянинов тайно женился. Счастливой избранницей звезды кинофильма «Девятая рота» стала начинающая молодая актриса Дарья Мельникова, которая больше известная телезрителям по роли спортсменки Жени