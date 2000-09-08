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Раздел: Культура  
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Дуэт "Алиби" воссоединился и впервые спел на украинском языке

Дуэт "Алиби" воссоединился и впервые спел на украинском языке Сестры готовят к выпуску новый альбом.

Ангелина и Анна Завальские заявили о возобновлении творческой деятельности и воссоединении в группу "Алиби", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Впервые после длительного перерыва сестры выступили вместе на закрытом мероприятии. Артистки выполнили свои хиты, а также представили новую композицию "Вільні" (музыка Дмитрия Саратского, текст Анны Завальской).

По словам сестер, это их первая авторская песня на украинском языке. Она войдет в будущий альбом, работа над которым уже началась.

Кроме того, участницы украинской группы готовят видео-версию шоу и отдельный концертный клип на новую песню.

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Певицы пообещали уже в ближайшем будущем организовать сольный концерт воссоединенной группы для всех поклонников их творчества.
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 Теги: Алиби, воссоединение

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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