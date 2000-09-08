Раздел: Культура
Дуэт "Алиби" воссоединился и впервые спел на украинском языке
Сестры готовят к выпуску новый альбом.
Ангелина и Анна Завальские заявили о возобновлении творческой деятельности и воссоединении в группу "Алиби", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Впервые после длительного перерыва сестры выступили вместе на закрытом мероприятии. Артистки выполнили свои хиты, а также представили новую композицию "Вільні" (музыка Дмитрия Саратского, текст Анны Завальской).
По словам сестер, это их первая авторская песня на украинском языке. Она войдет в будущий альбом, работа над которым уже началась.
Кроме того, участницы украинской группы готовят видео-версию шоу и отдельный концертный клип на новую песню.
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Певицы пообещали уже в ближайшем будущем организовать сольный концерт воссоединенной группы для всех поклонников их творчества.
Ангелина и Анна Завальские заявили о возобновлении творческой деятельности и воссоединении в группу "Алиби", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Впервые после длительного перерыва сестры выступили вместе на закрытом мероприятии. Артистки выполнили свои хиты, а также представили новую композицию "Вільні" (музыка Дмитрия Саратского, текст Анны Завальской).
По словам сестер, это их первая авторская песня на украинском языке. Она войдет в будущий альбом, работа над которым уже началась.
Кроме того, участницы украинской группы готовят видео-версию шоу и отдельный концертный клип на новую песню.
Читайте также: Актриса из "Папиных дочек" попала в автомобильную аварию
Певицы пообещали уже в ближайшем будущем организовать сольный концерт воссоединенной группы для всех поклонников их творчества.
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