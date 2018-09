В США умер знаменитый молодой рэпер

В США в возрасте 26 лет внезапно скончался известный американский рэпер, композитор, продюсер Малкольм Джеймс МакКормик, известный под сценическим именем Мак Миллер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы Тело рэпера было обнаружено в его доме в долине Сан-Фернандо (Калифорния). Согласно предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.Рэп-исполнитель был бывшим бойфрендом певицы Арианы Гранде. Как отмечает агентство, музыкант в последнее время страдал от наркотической зависимости, на что повлиял и разрыв с Гранде.Мак Миллер родился 19 января 1992 года в семье еврейки и ирландца. Начал увлекаться хип-хопом в возрасте 15 лет, выпустив свой первый микстейп "But My Mackin' Ain’t Easy" в 2007 году. Умел играть на барабанной установке, пианино и гитаре. В ноябре 2010 года первый клип рэпера на сингл "Knock Knock" был загружен на YouTube.Стоит отметить, что Мак Миллер получил славу после того, как его дебютный альбом под названием "Blue Slide Park" возглавил американские чарты в 2011 году.В ноябре 2012 года Мак Миллер, взявший еще один псевдоним Larry Lovestain, выпускает полностью джазовый микстейп под названием "You".В начале 2013 года рэпер выпустил свой второй студийный альбом "Watching Movies With The Sound Off".Стоит отметить, что в период 2013 - 2014 гг. Миллер употреблял большое количество наркотиков, часто закрывался дома, практически не общался с родными. В 2014-м он успешно избавился от зависимости и вернулся к нормальной жизни.В июне 2014 года музыкант, совместно со звукозаписывающей компанией Rostrum Records, выпустил мини-альбом под названием "On And On And Beyond", который включал в себя 6 треков.18 сентября 2015 года он выпустил альбом "GO:OD A.M", который включил в себя 17 треков, а в августе 2018 года вышел альбом "Swimming".В этом году Мак Миллер также должен был отправиться в концертный тур.На своем творческом пути рэпер сотрудничал с такими известным исполнителями, как Кендрик Ламар и Фаррелл Уильямс. Кроме того, в 2013 году Миллер сыграл в фильме "Очень страшное кино 5".