» » Ушел из жизни известный американский актер
Раздел: Культура  
0

Ушел из жизни известный американский актер

Ушел из жизни известный американский актер Мужчина сыграл более 150 ролей в фильмах.

В возрасте 82 лет ушел из жизни Берт Рейнольдс, один из самых успешных актеров Голливуда 1970-х годов. Его менеджер подтвердил прессе печальную новость: Рейнольдс скончался сегодня утром во Флориде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В последнее время Рейнольдсу приходилось чаще обращаться за помощью к врачам. В 2013 году он попал в реанимацию из-за осложнений после гриппа, а несколькими годами ранее лечил сердце.

Рейнольдс стал обладателем многочисленных премий, включая «Эмми». Дважды он был удостоен «Золотого глобуса». Известность знаменитости принесла роль Хана Соло в «Звездных войнах».

Родился и вырос актер во Флориде. С юности он увлекался спортом и даже был капитаном университетской команды по футболу, надеясь сделать карьеру спортсмена. Однако, крест на его планах поставила автомобильная авария – из-за травмы ноги Рейнольдс был вынужден бросить свое увлечение и поступить в колледж, чтобы стать полицейским.

Однако, и этой его мечте не суждено было сбыться – во время обучения его пригласили в театральный кружок, после чего его жизнь круто изменилась. На счету у звезды более 150 ролей, собственный режиссерский опыт.

Читайте также: Дуэт "Алиби" воссоединился и впервые спел на украинском языке

Свое сочувствие кончине Рейнольдса выразили многие голливудские герои. Так, Арнольд Шварцнегер написал в своем блоге, что всегда восхищался актером.

Ушел из жизни известный американский актер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Берт Рейнольдс, смерть

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     1187
     0

Похожие новости по теме

В США умер известный голливудский актер В США умер известный голливудский актер

В США скончался актер Берт Рейнолдс

Райан Рейнольдс готовит комедию в стиле Райан Рейнольдс готовит комедию в стиле "Один дома"

Актер может сам сыграть главную роль в фильме.

Вот это номер: Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили поцелуем Вот это номер: Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили поцелуем

Актеры удивили публику неожиданным поступком.

Райан Рейнольдс поделился нескромными подробностями личной жизни Райан Рейнольдс поделился нескромными подробностями личной жизни

Актер в откровенном интервью журналу GQ рассказала о своей жене Блейк Лайвли.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: звездная пара распалась Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: звездная пара распалась

Блейк Лавли и Райан Рейнольдс, известные голливудские актеры, больше не вместе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх