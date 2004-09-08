Раздел: Культура
Ушел из жизни известный американский актер
Мужчина сыграл более 150 ролей в фильмах.
В возрасте 82 лет ушел из жизни Берт Рейнольдс, один из самых успешных актеров Голливуда 1970-х годов. Его менеджер подтвердил прессе печальную новость: Рейнольдс скончался сегодня утром во Флориде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В последнее время Рейнольдсу приходилось чаще обращаться за помощью к врачам. В 2013 году он попал в реанимацию из-за осложнений после гриппа, а несколькими годами ранее лечил сердце.
Рейнольдс стал обладателем многочисленных премий, включая «Эмми». Дважды он был удостоен «Золотого глобуса». Известность знаменитости принесла роль Хана Соло в «Звездных войнах».
Родился и вырос актер во Флориде. С юности он увлекался спортом и даже был капитаном университетской команды по футболу, надеясь сделать карьеру спортсмена. Однако, крест на его планах поставила автомобильная авария – из-за травмы ноги Рейнольдс был вынужден бросить свое увлечение и поступить в колледж, чтобы стать полицейским.
Однако, и этой его мечте не суждено было сбыться – во время обучения его пригласили в театральный кружок, после чего его жизнь круто изменилась. На счету у звезды более 150 ролей, собственный режиссерский опыт.
Читайте также: Дуэт "Алиби" воссоединился и впервые спел на украинском языке
Свое сочувствие кончине Рейнольдса выразили многие голливудские герои. Так, Арнольд Шварцнегер написал в своем блоге, что всегда восхищался актером.
В возрасте 82 лет ушел из жизни Берт Рейнольдс, один из самых успешных актеров Голливуда 1970-х годов. Его менеджер подтвердил прессе печальную новость: Рейнольдс скончался сегодня утром во Флориде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В последнее время Рейнольдсу приходилось чаще обращаться за помощью к врачам. В 2013 году он попал в реанимацию из-за осложнений после гриппа, а несколькими годами ранее лечил сердце.
Рейнольдс стал обладателем многочисленных премий, включая «Эмми». Дважды он был удостоен «Золотого глобуса». Известность знаменитости принесла роль Хана Соло в «Звездных войнах».
Родился и вырос актер во Флориде. С юности он увлекался спортом и даже был капитаном университетской команды по футболу, надеясь сделать карьеру спортсмена. Однако, крест на его планах поставила автомобильная авария – из-за травмы ноги Рейнольдс был вынужден бросить свое увлечение и поступить в колледж, чтобы стать полицейским.
Однако, и этой его мечте не суждено было сбыться – во время обучения его пригласили в театральный кружок, после чего его жизнь круто изменилась. На счету у звезды более 150 ролей, собственный режиссерский опыт.
Читайте также: Дуэт "Алиби" воссоединился и впервые спел на украинском языке
Свое сочувствие кончине Рейнольдса выразили многие голливудские герои. Так, Арнольд Шварцнегер написал в своем блоге, что всегда восхищался актером.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1187
0
Также советуем посмотреть
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
- Что сказала Тереза Мэй по делу Скрипалей
- Пушилин назначен новым главарем «ДНР»
- В личном составе боевиков «ДНР» выросло количество небоевых потерь
- Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
- В Донецке делят «наследство» Захарченко
Оставьте свой комментарий