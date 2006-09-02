Раздел: Культура
Джим Керри представил новый телевизионный проект
Актер вернулся на экраны в новом сериале.
Известный американский актер Джим Керри вот уже как два года не появляется на телеэкранах в новых ролях. Возможно, причиной тому стало судебное разбирательство, связанное с преждевременной кончиной его молодой возлюбленной, а может, звезда просто активно готовил новинку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Так, на днях 56-летний артист вышел в свет, чтобы представить свой новый ситком. После двухлетнего перерыва звезда фильма "Эйс Вентура" возвращается на экраны. Артист выглядел потрясающе, появившись на красной дорожке во время премьеры. Об этом пишут американские СМИ.
Звезда выбрал черные брюки и футболку с рисунком, а также ярко-желтую кожаную курточку. Джим заметно похорошел и посвежел. Он состриг свою густую бороду и подстриг волосы, сразу помолодев на несколько лет.
В новом американском комедийно-драматическом телесериале Керри составили компанию такие известные личности, как Джуди Грир и Кэтрин Кинер. Красавицы также появились на красной дорожке события.
43-летня Джуди исполняет в проекте роль бывшей жены персонажа Джима. Звезда картины "Мир юрского периода" вышла в свет в длинном цветочном платье, завершив образ маленькой сумочкой и милыми украшениями.
59-летняя Кэтрин сыграла роль сестры Керри в новом сериале. Актриса также выбрала длинное платье ярко-алого оттенка, дополнив образ черным пальто.
Читайте также: Бывший супруг подал в суд на известную певицу
Телесериал "Kidding" ("Ты шутишь") рассказывает историю Джеффа – иконы детского телевидения, источника доброты и мудрости для впечатлительных молодых умов Америки, у которых есть проблемы с родителями. Но в жизни самого Джеффа происходят проблемы. Все начинает распадаться. Помогут ли в этом его умные сказки и басни?! Кто знает.
Известный американский актер Джим Керри вот уже как два года не появляется на телеэкранах в новых ролях. Возможно, причиной тому стало судебное разбирательство, связанное с преждевременной кончиной его молодой возлюбленной, а может, звезда просто активно готовил новинку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Так, на днях 56-летний артист вышел в свет, чтобы представить свой новый ситком. После двухлетнего перерыва звезда фильма "Эйс Вентура" возвращается на экраны. Артист выглядел потрясающе, появившись на красной дорожке во время премьеры. Об этом пишут американские СМИ.
Звезда выбрал черные брюки и футболку с рисунком, а также ярко-желтую кожаную курточку. Джим заметно похорошел и посвежел. Он состриг свою густую бороду и подстриг волосы, сразу помолодев на несколько лет.
В новом американском комедийно-драматическом телесериале Керри составили компанию такие известные личности, как Джуди Грир и Кэтрин Кинер. Красавицы также появились на красной дорожке события.
43-летня Джуди исполняет в проекте роль бывшей жены персонажа Джима. Звезда картины "Мир юрского периода" вышла в свет в длинном цветочном платье, завершив образ маленькой сумочкой и милыми украшениями.
59-летняя Кэтрин сыграла роль сестры Керри в новом сериале. Актриса также выбрала длинное платье ярко-алого оттенка, дополнив образ черным пальто.
Читайте также: Бывший супруг подал в суд на известную певицу
Телесериал "Kidding" ("Ты шутишь") рассказывает историю Джеффа – иконы детского телевидения, источника доброты и мудрости для впечатлительных молодых умов Америки, у которых есть проблемы с родителями. Но в жизни самого Джеффа происходят проблемы. Все начинает распадаться. Помогут ли в этом его умные сказки и басни?! Кто знает.
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