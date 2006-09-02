Раздел: Культура
Ани Лорак впервые публично прокомментировала измену мужа
Звезда уверенна, что уже ничего не вернуть
Скандальная украинская певица Ани Лорак впервые публично прокомментировала измену мужа Мурата, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, сейчас артистка активно гастролирует в России, она снимается в популярных шоу, куда ее очень часто приглашают в качестве звездной судьи ("Голос", "Новая Волна").
Долгое время Лорак не рассказывала журналистам, почему не носит обручального кольца, не появляется на публике с мужем Муратом и главное, готова ли она простить благоверного. И вот сейчас издание Dni.Ru опубликовало короткий комментарий Ани Лорак:
"Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть",— заявила украинская звезда.
При этом журналисты обратили внимание на то, что обручального кольца на пальце певицы не было. Кроме того, певица сразу же перевела разговор на другую тему: она попросила женщин всей земли быть терпеливыми, милосердными. уметь уступать. "Ведь вы - настоящие дивы любви", - заявила Лорак.
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Напомним, по словам очевидцев, Мурат и девушка по имени Яна в одном из киевских ночных клубов вели себя совсем как пара: весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил ей ноги и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь. После разгоревшегося скандала Ани Лорак резко пропала из социальных сетей.
Скандальная украинская певица Ани Лорак впервые публично прокомментировала измену мужа Мурата, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, сейчас артистка активно гастролирует в России, она снимается в популярных шоу, куда ее очень часто приглашают в качестве звездной судьи ("Голос", "Новая Волна").
Долгое время Лорак не рассказывала журналистам, почему не носит обручального кольца, не появляется на публике с мужем Муратом и главное, готова ли она простить благоверного. И вот сейчас издание Dni.Ru опубликовало короткий комментарий Ани Лорак:
"Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть",— заявила украинская звезда.
При этом журналисты обратили внимание на то, что обручального кольца на пальце певицы не было. Кроме того, певица сразу же перевела разговор на другую тему: она попросила женщин всей земли быть терпеливыми, милосердными. уметь уступать. "Ведь вы - настоящие дивы любви", - заявила Лорак.
Читайте также: Возможная любовница мужа Ани Лорак прокомментировала скандальное видео
Напомним, по словам очевидцев, Мурат и девушка по имени Яна в одном из киевских ночных клубов вели себя совсем как пара: весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил ей ноги и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь. После разгоревшегося скандала Ани Лорак резко пропала из социальных сетей.
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