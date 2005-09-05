Раздел: Культура
Кристина Агилера кардинально изменила имидж
Кристина Агилера предстала в образе лебедя
Исполнительница хита «Lady Marmalade» неоднократно кардинально меняла имидж, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В последнее время платиновая блондинка все меньше использует косметику ярких оттенков, а также старается удивлять поклонников стильными аутфитами. Однако посетив модную вечеринку, которую организовали сотрудники легендарного журнала «Harper's Bazaar», 37-летняя Кристина Агилера произвела настоящий фурор. Но очевидцы были не в восторге от образа поп-дивы, ведь наряд знаменитой матери 2-х детей сочли излишне вычурным.
Американская певица прибыла на торжественное мероприятие, надев длинное платье белоснежного цвета, которое состояло из многочисленных натуральных перьев. Кроме того Кристина Агилера подчеркнула естественные черты лица, используя помадку насыщенного морковного оттенка с глянцевым блеском, черный лайнер для глаз и тени светлого тона. Как пишет storinka.com.ua, кроме того звезда сцены дополнила аутфит, надев массивные кольца и серьги из белого золота, украшенные многочисленными бриллиантами. Кстати, несмотря на то, что платье в пол выгодно скрыло фигуру знаменитости, обилие перьев визуально прибавило несколько сантиметров к объемам исполнительницы.
Читайте также: Кристина Агилера теперь не блондинка
Стоит отметить, что эксперты моды сочли наряд американки излишне провокационным. При этом в 2001 году исландская певица Бьорк посетила престижную кинопремию «Оскар», надев похожее платье, имитирующее лебедя из белоснежного фатина. Кроме того аутфит от македонского модного бренда «Marjan Pejosk» назвали одним из наиболее неоднозначных. Тем не менее, похоже, Кристина Агилера истосковалась не только по 90-м, но и началу 2000-х. Надеемся, вскоре американка прибегнет к услугам профессионального стилиста. Ведь платиновую блондинку неоднократно критиковали из-за ее излишне откровенных образов, а также нарядов, которые подчеркивают все изъяны фигуры поп-дивы.
Исполнительница хита «Lady Marmalade» неоднократно кардинально меняла имидж, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В последнее время платиновая блондинка все меньше использует косметику ярких оттенков, а также старается удивлять поклонников стильными аутфитами. Однако посетив модную вечеринку, которую организовали сотрудники легендарного журнала «Harper's Bazaar», 37-летняя Кристина Агилера произвела настоящий фурор. Но очевидцы были не в восторге от образа поп-дивы, ведь наряд знаменитой матери 2-х детей сочли излишне вычурным.
Американская певица прибыла на торжественное мероприятие, надев длинное платье белоснежного цвета, которое состояло из многочисленных натуральных перьев. Кроме того Кристина Агилера подчеркнула естественные черты лица, используя помадку насыщенного морковного оттенка с глянцевым блеском, черный лайнер для глаз и тени светлого тона. Как пишет storinka.com.ua, кроме того звезда сцены дополнила аутфит, надев массивные кольца и серьги из белого золота, украшенные многочисленными бриллиантами. Кстати, несмотря на то, что платье в пол выгодно скрыло фигуру знаменитости, обилие перьев визуально прибавило несколько сантиметров к объемам исполнительницы.
Читайте также: Кристина Агилера теперь не блондинка
Стоит отметить, что эксперты моды сочли наряд американки излишне провокационным. При этом в 2001 году исландская певица Бьорк посетила престижную кинопремию «Оскар», надев похожее платье, имитирующее лебедя из белоснежного фатина. Кроме того аутфит от македонского модного бренда «Marjan Pejosk» назвали одним из наиболее неоднозначных. Тем не менее, похоже, Кристина Агилера истосковалась не только по 90-м, но и началу 2000-х. Надеемся, вскоре американка прибегнет к услугам профессионального стилиста. Ведь платиновую блондинку неоднократно критиковали из-за ее излишне откровенных образов, а также нарядов, которые подчеркивают все изъяны фигуры поп-дивы.
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