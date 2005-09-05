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Раздел: Культура  
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Валерий Леонтьев огорчил заявлением своих поклонников

Валерий Леонтьев огорчил заявлением своих поклонниковЗвезде категорически запретили выходить на сцену

Российский певец Валерий Леонтьев, которому 7 сентября стало плохо на песенном конкурсе "Новая Волна" в Сочи, впервые прокомментировал свою болезнь – воспаление легких. Чтобы не пугать поклонников и избежать лишних домыслов артист сам раскрыл причины своего отсутствия на сцене в личном Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на "Новой волне". Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги", – написал Валерий.

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Напомним, Валерий Леонтьев рассказал о том, как справляется с депрессиями, когда планирует уходить со сцены, как искал дрова на первом выступлении, о свидании с женой в Испании и том, как ему удалось приструнить журналистов. Кроме этого, артист признался, почему его срочно госпитализировали в июле. Певец сообщил, что у него резко подскочило давление.
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 Теги: Валерий Леонтьев, певец

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Сегодня, 15:30 » Автор: Татьяна Ларина
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