Раздел: Культура
Валерий Леонтьев огорчил заявлением своих поклонников
Звезде категорически запретили выходить на сцену
Российский певец Валерий Леонтьев, которому 7 сентября стало плохо на песенном конкурсе "Новая Волна" в Сочи, впервые прокомментировал свою болезнь – воспаление легких. Чтобы не пугать поклонников и избежать лишних домыслов артист сам раскрыл причины своего отсутствия на сцене в личном Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на "Новой волне". Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги", – написал Валерий.
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Напомним, Валерий Леонтьев рассказал о том, как справляется с депрессиями, когда планирует уходить со сцены, как искал дрова на первом выступлении, о свидании с женой в Испании и том, как ему удалось приструнить журналистов. Кроме этого, артист признался, почему его срочно госпитализировали в июле. Певец сообщил, что у него резко подскочило давление.
Российский певец Валерий Леонтьев, которому 7 сентября стало плохо на песенном конкурсе "Новая Волна" в Сочи, впервые прокомментировал свою болезнь – воспаление легких. Чтобы не пугать поклонников и избежать лишних домыслов артист сам раскрыл причины своего отсутствия на сцене в личном Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на "Новой волне". Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги", – написал Валерий.
Читайте также: 66-летний Валерий Леонтьев в реанимации
Напомним, Валерий Леонтьев рассказал о том, как справляется с депрессиями, когда планирует уходить со сцены, как искал дрова на первом выступлении, о свидании с женой в Испании и том, как ему удалось приструнить журналистов. Кроме этого, артист признался, почему его срочно госпитализировали в июле. Певец сообщил, что у него резко подскочило давление.
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