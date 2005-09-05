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Раздел: Культура  
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Робби Уильямс снова стал отцом

Робби Уильямс снова стал отцомУ пары родилась девочка

Легендарный певец Робби Уильямс признался, что он и его жена Айда вновь стали родителями благодаря суррогатному материнству. Об этом женщина сообщла на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Мы невероятно счастливы тем, что у нас теперь есть девочка. Добро пожаловать, Колетте (Коко) Джозефин Уильямс! Это был долгий и трудный путь, именно поэтому мы скрывали этот факт. Эта маленькая леди, которая биологически наш ребенок, выносила невероятная суррогатная мама, который мы бесконечно благодарны. Мы невероятно счастливы, что у нас появилась такая красивая малышка и благословим этот мир, который сделал это возможным", - сказала она.

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Обратим внимание, что Айда также опубликовала фото, сделанное вместе с новорожденной девочкой. На ней видно руки самого певца, Айды и двух их детей.

Робби Уильямс снова стал отцом
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 Теги: Робби Уильямс, отец

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Сегодня, 16:46 » Автор: Татьяна Ларина
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