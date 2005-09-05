Раздел: Культура
Вокруг «Евровидения» разгорелся новый скандал
Право на проведение конкурса в Израиле страна получила после победы Нетты Барзилай.
Деятели культуры и искусства из разных стран выступили с обращением к Европейскому вещательному союзу с призывом отменить проведение конкурса в Израиле и перенести его в другую страну «с меньшим числом нарушений прав человека».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Под ним около 150 подписей.
Право на проведение конкурса в Израиле страна получила после победы Нетты Барзилай на Евровидении-2018.
«Мы, нижеподписавшиеся художники из Европы и за ее пределами, поддерживаем призыв палестинских художников к бойкоту конкурса Евровидение 2019, организованного Израилем. Пока палестинцы не смогут пользоваться свободой и равными правами со всеми остальными гражданами страны, не должно быть никаких общих мероприятий с государством, которое отказывает им в их основных правах», - говорится в обращении.
В нем отмечается, что 14 мая, вскоре после победы Израиля в Евровидении, израильская армия убила 62 невооруженных палестинских демонстрантов в Газе, в том числе шестерых детей, и ранила сотни.
«Если "Евровидение-2019" будет проводиться в Израиле, пока власти страны продолжают грубо нарушать права человека в Палестине, что продолжается несколько десятилетий, нужно объявить ему бойкот», - говорится в обращении.
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Под ним поставили подписи один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор и продюсер Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, несколько певцов, ранее выступавших на конкурсе и победитель «Евровидения» в 1994 году ирландский певец Чарльз Макгеттиган.
Деятели культуры и искусства из разных стран выступили с обращением к Европейскому вещательному союзу с призывом отменить проведение конкурса в Израиле и перенести его в другую страну «с меньшим числом нарушений прав человека».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Под ним около 150 подписей.
Право на проведение конкурса в Израиле страна получила после победы Нетты Барзилай на Евровидении-2018.
«Мы, нижеподписавшиеся художники из Европы и за ее пределами, поддерживаем призыв палестинских художников к бойкоту конкурса Евровидение 2019, организованного Израилем. Пока палестинцы не смогут пользоваться свободой и равными правами со всеми остальными гражданами страны, не должно быть никаких общих мероприятий с государством, которое отказывает им в их основных правах», - говорится в обращении.
В нем отмечается, что 14 мая, вскоре после победы Израиля в Евровидении, израильская армия убила 62 невооруженных палестинских демонстрантов в Газе, в том числе шестерых детей, и ранила сотни.
«Если "Евровидение-2019" будет проводиться в Израиле, пока власти страны продолжают грубо нарушать права человека в Палестине, что продолжается несколько десятилетий, нужно объявить ему бойкот», - говорится в обращении.
Читайте также: Вокруг "Нафтогаза" разгорелся новый скандал
Под ним поставили подписи один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор и продюсер Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, несколько певцов, ранее выступавших на конкурсе и победитель «Евровидения» в 1994 году ирландский певец Чарльз Макгеттиган.
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