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Раздел: Культура  
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Известная актриса высказалась об украинском кинематографе

Известная актриса высказалась об украинском кинематографеУкраинское кино развивается и становится интересным миру.

Известная украинская актриса театра и кино Ирма Витовская считает, что отечественный кинематограф кардинально изменился, при чем в лучшую сторону.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Styler.

Актриса считает, что украинское кино достаточно быстро совершенствуется, однако до идеала еще далеко.

"За последние годы в нашем кино произошел огромный прогресс. Но надо быть очень наивным, чтобы ждать быстрых совершенств. Особенно в условиях стагнации украинского кино, которая длилось много лет. Каждый из тех шагов, которое делает украинское кино сегодня, можно смело считать положительным", - считает актриса.

Она также порадовалась за многих режиссеров, чьи фильмы были представлены на престижных кинофестивалях и были удостоены премии. По ее словам, это хороший показатель того, что украинское кино развивается и становится интересным миру.

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"Это как участие в Олимпиаде. Как будто мы выиграли пять Олимпиад подряд! Я считаю, что надо ни в коем случае останавливать эту машину. Ведь количеством приобретается качество. Чем больше фильмов в Украине будут снимать фильмов, тем лучше будет продукт. Те, кто его будет создавать, будут учиться доводить кино до совершенства именно в процессе. Все команды в кинематографе зреют именно так. Если ребенок сделал свои первые три шага и упал, нельзя сказать, что он не станет чемпионом! Он сделал эти три шага, дайте ему возможность сделать еще пять, еще семь, и он побежит", - добавляет Витовская.
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 Теги: Ирма Витовская, украинский кинематограф

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Сегодня, 21:00 » Автор: Едгар Букмирза
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