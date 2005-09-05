Раздел: Культура
Аврил Лавин рассказала о годах тяжелой болезни
Аврил Лавин весной 2015 года укусил клещ.
Что от 33-летней певицы Аврил Лавин после нескольких лет тишины стоит ждать чего-то новенького, стало ясно, когда в июне она завела Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Аврил Лавин весной 2015 года укусил клещ, и она заразилась болезнью Лайма. Это заболевание сопровождается серьезными осложнениями, которые даже могут привести к смерти - однако звезда, похоже, справилась с самым страшным. В письме, опубликованном на ее сайте, она признается, что пережила худшие годы в своей жизни.
"Я постоянно вела бой, и физически, и эмоционально. Но в итоге я смогла превратить эту битву в музыку и действительно горжусь результатом. Я сочиняла песни лежа в постели, так же записывала получившуюся музыку", - откровенно пишет Аврил.
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Сейчас она говорит, что готова снова вернуться к творчеству и ждет этого больше, чем чего бы то ни было еще. 19 сентября она представит свой первый за долгое время сингл Head Above Water, который войдет в ее первый за пять лет альбом.
Что от 33-летней певицы Аврил Лавин после нескольких лет тишины стоит ждать чего-то новенького, стало ясно, когда в июне она завела Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Аврил Лавин весной 2015 года укусил клещ, и она заразилась болезнью Лайма. Это заболевание сопровождается серьезными осложнениями, которые даже могут привести к смерти - однако звезда, похоже, справилась с самым страшным. В письме, опубликованном на ее сайте, она признается, что пережила худшие годы в своей жизни.
"Я постоянно вела бой, и физически, и эмоционально. Но в итоге я смогла превратить эту битву в музыку и действительно горжусь результатом. Я сочиняла песни лежа в постели, так же записывала получившуюся музыку", - откровенно пишет Аврил.
Читайте также: Apple создала украинский чарт в сервисе Music
Сейчас она говорит, что готова снова вернуться к творчеству и ждет этого больше, чем чего бы то ни было еще. 19 сентября она представит свой первый за долгое время сингл Head Above Water, который войдет в ее первый за пять лет альбом.
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