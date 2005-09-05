» » Аврил Лавин рассказала о годах тяжелой болезни
Раздел: Культура  
0

Аврил Лавин рассказала о годах тяжелой болезни

Аврил Лавин рассказала о годах тяжелой болезниАврил Лавин весной 2015 года укусил клещ.

Что от 33-летней певицы Аврил Лавин после нескольких лет тишины стоит ждать чего-то новенького, стало ясно, когда в июне она завела Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Аврил Лавин весной 2015 года укусил клещ, и она заразилась болезнью Лайма. Это заболевание сопровождается серьезными осложнениями, которые даже могут привести к смерти - однако звезда, похоже, справилась с самым страшным. В письме, опубликованном на ее сайте, она признается, что пережила худшие годы в своей жизни.

"Я постоянно вела бой, и физически, и эмоционально. Но в итоге я смогла превратить эту битву в музыку и действительно горжусь результатом. Я сочиняла песни лежа в постели, так же записывала получившуюся музыку", - откровенно пишет Аврил.

Читайте также: Apple создала украинский чарт в сервисе Music

Сейчас она говорит, что готова снова вернуться к творчеству и ждет этого больше, чем чего бы то ни было еще. 19 сентября она представит свой первый за долгое время сингл Head Above Water, который войдет в ее первый за пять лет альбом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Аврил Лавин, болезнь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:06 » Автор: Едгар Букмирза
     345
     0

Похожие новости по теме

Аврил Лавин показала фигуру в прозрачном платье Аврил Лавин показала фигуру в прозрачном платье

Канадская певица Аврил Лавин, которая устроила долгую творческую паузу, отметила 33-й день рождения.

Аврил Лавин собирается покорить Голливуд Аврил Лавин собирается покорить Голливуд

Певица решила наверстать упущенное за время болезни.

Аврил Лавин показала, как выглядит после болезни Аврил Лавин показала, как выглядит после болезни

Аврил Лавин возвращается в былую форму после длительной болезни.

Аврил Лавин дала первое выступление после тяжелой болезни Аврил Лавин дала первое выступление после тяжелой болезни

Звезда выступила на открытии Всемирных Специальных Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

Аврил Лавин рассказала о своей болезни Аврил Лавин рассказала о своей болезни

Популярная певица поделилась подробностями своего лечения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх