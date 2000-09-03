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Раздел: Культура  
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Джамала рассказала, как отдыхала в Турции

Джамала рассказала, как отдыхала в ТурцииПевица почти месяц отдыхала в Турции.

Украинская певица Джамала, которая недавно отпраздновала свое день рождение и получила поздравления от Президента Украины, недавно вернулась с отдыха, говорится в "Светской жизни".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.

"25 дней я была просто в купальнике, потому что мне не нужна была одежда в 35 градусов. Несмотря на то что, я еще кормлю и он (сын) еще просыпается три раза на ночь, все равно это отдых. Когда у тебя есть в день возможность просто поплавать, просто позагорать - это круто", - заявила певица.

Джамала впервые с мужем и сыном отправилась к своей родной сестре, которая живет в Турции, и отдыхали они вместе.

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"Так круто было, что мы были по соседству. Я могла оставить ей Эмира и она с удовольствием нянчила. Так же племянницы мои. Они просто чуть не разорвали его. Очень хотели с ним играть. Мне очень повезло, что мы так дружно по-семейному отдохнули. Хотя няню так же брали, потому что все равно это наш первый отдых с ребенком и мы не знали, как все будет и хотели, чтобы все было удобно на 100%", - поделилась исполнительница.
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 Теги: Джамала, Турция, отдых

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Сегодня, 00:02 » Автор: Едгар Букмирза
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