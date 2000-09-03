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Раздел: Культура  
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Известный бренд отказался от использования меха животных

Известный бренд отказался от использования меха животных Теперь в Burberry не встретишь натуральный мех.

В британском модном доме Burberry заявили сразу о двух нововведениях, каждое из которых направлено на защиту окружающей среды. Во-первых, вещи, которые компания не распродала, больше не будут сжигаться. Их отправят на переработку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.ua.

«Burberry сообщает, что прекратит практику уничтожения нереализованной продукции с немедленным вступлением в силу. Мы уже повторно используем, переделываем, жертвуем или утилизируем нереализованную продукцию, и мы продолжим наращивать эти усилия», – сказано в заявлении компании.

Также компания отказывается от использования натурального меха. В новой коллекции, которую планируют представить в конце сентября, нет ни одного изделия с натуральным мехом.

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«Современная роскошь означает социальную и экологическую ответственность. Эта вера является основной для нас в Burberry и ключом к нашему долгосрочному успеху», – заявил главный исполнительный директор Марко Гоббетти.
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 Теги: Burberry, натуральный мех

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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