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Раздел: Культура  
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Известный голливудский актер лечится от алкогольной зависимости

Известный голливудский актер лечится от алкогольной зависимости Бен Аффлек имеет серьезные проблемы с алкоголем.

Не так давно 46-летний актер отправился в элитную клинику, расположенную в пригороде Лос-Анджелеса. По информации западных изданий, Бен Аффлек прошел курс реабилитации, а теперь продолжает лечение от алкогольной зависимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Несмотря на то, что это уже третья попытка голливудского актера покончить с пагубным пристрастием, звезда кинофильма «Исчезнувшая» поспешил вернуться в собственный особняк. Сегодня бывшего избранника Дженнифер Гарнер заметили на крыльце роскошного дома. При этом Бен Аффлек выглядел намного лучше, нежели в день поступления в клинику.

Как пишет storinka.com.ua, актер уже вернулся к съемкам нового кинофильма, а также возобновил спортивные тренировки. По информации западных изданий, популярный брюнет продолжит длительный курс восстановления организма и избавления от зависимости, поэтому звезда Голливуда не прекратит посещать клинику.

Кстати, для того, чтобы вернуться к здоровому образу жизни американцу потребуется не менее полу года. Тем не менее, похоже, Аффлек готов на любые жертвы ради возобновления репутации и карьеры. Примечательно, что Дженнифер Гарнер продолжит поддерживать отца совместных наследников, несмотря на предстоящий развод.

Напомним, знаменитости расстались еще 2 года назад. За это время Аффлек успел закрутить несколько романов, а сейчас проживает с юной манекенщицей мужского журнала «Playboy». Всего несколько дней назад стало известно, что Гарнер намерена официально разорвать отношения.

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При этом голливудская актриса лично доставила экс-возлюбленного в клинику реабилитации после того, как ее коллега организовал встречу с адвокатом, а после заказал на дом несколько ящиков спиртных напитков. Узнав о том, что Бен не покидал особняк на протяжении нескольких дней, Дженнифер моментально прибыла в дом актера.
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 Теги: Бен Аффлек, реабилитация

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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