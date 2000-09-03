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Топлес-фото на неуместном фоне возмутили фанатов британской певицы

Топлес-фото на неуместном фоне возмутили фанатов британской певицы Певица Индиана сфотографировалась на фоне мемориала.

31-летняя певица Лорен Хенсон (Lauren Henson) из Англии, выступающая под псевдонимом Индиана, больше известна не своими песнями, а Instagram-аккаунтом. В нем она нередко выкладывает свои откровенные и эротические фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Одна из последних фотосессий девушки вызвала много гневных комментариев. Два месяца назад Индиана сфотографировалась топлес на фоне военного мемориала. На снимке девушка стоит перед плитой с именами солдат, погибших в Первую мировую войну. В подписи к фото Индиана рассказала, как долгое время боролась с анорексией и победила ее. Тогда фотография осталась практически незамеченной.

Несколько дней назад певица поделилась новыми снимками из этой же фотосессии. Некоторые из пользователей сделали ей замечание: они посчитали, что для подобного фото можно было найти другой фон, а она оскорбляет память всех павших солдат.

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В ответ Индиана опубликовала еще один снимок. Она сообщила подписчикам, что не считает свои действия оскорблением. «Эти люди отдали жизни за свободу, поэтому я живу в свободном мире. Мы все родились голыми, а значит - свободными. Именно это я хотела показать. Если бы они были живы, им бы понравились моя грудь и мое позирование около мемориала. Но я никого не собиралась унижать», - заявила звезда. По мнению певицы, погибшие мужчины были бы рады, окажись она рядом с ними сто лет назад.

Топлес-фото на неуместном фоне возмутили фанатов британской певицы
Топлес-фото на неуместном фоне возмутили фанатов британской певицы
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 Теги: Индиана, фото

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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