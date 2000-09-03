» » "Девушка-далматинец" теперь представляет известный бренд
Раздел: Культура  
0

"Девушка-далматинец" теперь представляет известный бренд

"Девушка-далматинец" теперь представляет известный бренд Victoria’s Secret начала сотрудничество с Винни Харлоу.

После того, как на этой неделе Винни Харлоу была замечена в центре Нью-Йорка на кастинге Victoria’s Secret, ее агент подтвердил - девушка прошла отбор и теперь примет участие в шоу, которое запланировано на ноябрь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.

Как сообщает издание, новым «ангелом» бельевого бренда Victoria’s Secret стала 24-летняя канадская модель Винни Харлоу, которая прославилась своей необычной внешностью: она страдает от витилиго (нарушение пигментации кожи). Вилли от природы смуглая, но ее лицо и тело покрыты белыми пятнами.

Девушку с необычной внешностью в 2014 году заметила ведущая «Топ-модели по американски» Тайра Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложках десятка глянцевых изданий.

Читайте также: Топлес-фото на неуместном фоне возмутили фанатов британской певицы

И хотя модель уже добилась больших успехов в профессии и заработала свыше четырех миллионов подписчиков в Instagram, по признанию самой Харлоу, в числе ее главных карьерных амбиций всегда был показ Victoria’s Secret. И теперь она добилась своей мечты.

"Девушка-далматинец" теперь представляет известный бренд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Victoria’s Secret, модель

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
     210
     0

Похожие новости по теме

Бывшая преступница стала Бывшая преступница стала "ангелом" Victoria's Secret

В прошлом модель имела проблемы с законом.

Украинская модель стала новым Украинская модель стала новым "ангелом" Victoria's Secret

Такой титул представительницы украинской нации получают впервые.

В шоу Victoria’s Secret примет участие украинская модель В шоу Victoria’s Secret примет участие украинская модель

В 2017 году шоу проведут в Шанхае

Свершилось: Ирина Шейк стала Свершилось: Ирина Шейк стала "ангелом" Victoria's Secret

Ирина Шейк известна как лицо Intimissimi, а с Victoria's Secret будет работать впервые.

В Victoria's Secret появятся «ангелы» размера «плюс» В Victoria's Secret появятся «ангелы» размера «плюс»

В Victoria's Secret готовы к появлению полных моделей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх