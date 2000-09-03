Раздел: Культура
"Девушка-далматинец" теперь представляет известный бренд
Victoria’s Secret начала сотрудничество с Винни Харлоу.
После того, как на этой неделе Винни Харлоу была замечена в центре Нью-Йорка на кастинге Victoria’s Secret, ее агент подтвердил - девушка прошла отбор и теперь примет участие в шоу, которое запланировано на ноябрь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
Как сообщает издание, новым «ангелом» бельевого бренда Victoria’s Secret стала 24-летняя канадская модель Винни Харлоу, которая прославилась своей необычной внешностью: она страдает от витилиго (нарушение пигментации кожи). Вилли от природы смуглая, но ее лицо и тело покрыты белыми пятнами.
Девушку с необычной внешностью в 2014 году заметила ведущая «Топ-модели по американски» Тайра Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложках десятка глянцевых изданий.
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И хотя модель уже добилась больших успехов в профессии и заработала свыше четырех миллионов подписчиков в Instagram, по признанию самой Харлоу, в числе ее главных карьерных амбиций всегда был показ Victoria’s Secret. И теперь она добилась своей мечты.
После того, как на этой неделе Винни Харлоу была замечена в центре Нью-Йорка на кастинге Victoria’s Secret, ее агент подтвердил - девушка прошла отбор и теперь примет участие в шоу, которое запланировано на ноябрь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
Как сообщает издание, новым «ангелом» бельевого бренда Victoria’s Secret стала 24-летняя канадская модель Винни Харлоу, которая прославилась своей необычной внешностью: она страдает от витилиго (нарушение пигментации кожи). Вилли от природы смуглая, но ее лицо и тело покрыты белыми пятнами.
Девушку с необычной внешностью в 2014 году заметила ведущая «Топ-модели по американски» Тайра Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложках десятка глянцевых изданий.
Читайте также: Топлес-фото на неуместном фоне возмутили фанатов британской певицы
И хотя модель уже добилась больших успехов в профессии и заработала свыше четырех миллионов подписчиков в Instagram, по признанию самой Харлоу, в числе ее главных карьерных амбиций всегда был показ Victoria’s Secret. И теперь она добилась своей мечты.
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