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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян снова переборщила с фотошопом

Ким Кардашьян снова переборщила с фотошопом На новом фото размеры модели не соответствуют действительности.

Ким Кардашьян не первый раз критикуют поклонники за чрезмерного увлечения фоторедакторами, впрочем, на этот раз звезда немного перестаралась и даже не попыталась скрыть использование различных приложений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.

В своем Инстаграме на днях Ким опубликовала фото, на котором она лежит на пляже в соблазнительном раздельном купальнике.

Несмотря на то, что после вторых родов звезда похудела более чем на 10 килограммов и активно занимается спортом, видно, что без фотошопа не обошлось.

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Ким Кардашьян снова переборщила с фотошопом
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 Теги: Ким Кардашьян, фотошоп

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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