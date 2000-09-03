Раздел: Культура
Леся Никитюк сфотографировалась в откровенном боди
Телеведущая рассказала о травме.
Украинская телеведущая Леся Никитюк, принимающая участие в проекте "Танцы со звездами 2018", выложила в своем Instagram новое соблазнительное фото, под которым рассказала о своем самочувствии после травмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, Леся во время одно из предыдущих эфиров серьезно травмировала локоть, однако все равно продолжала выступать. По причине этого она ежедневно получала множество вопросов от поклонников о состоянии своего здоровья. И решила порадовать подписчиков новым снимком, на котором запечатлена в элегантном черном боди, похвастаться длинными стройными ногами, а заодно и успокоить всех.
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"Спасибо всем, что часто интересуетесь здоровьем моей руки. На данный момент она полностью не разгибается и не сгибается. Но зато очень красиво свисает на бедре, считает деньги и обнимает дорогих мне людей", – прокомментировала ситуацию Никитюк.
Украинская телеведущая Леся Никитюк, принимающая участие в проекте "Танцы со звездами 2018", выложила в своем Instagram новое соблазнительное фото, под которым рассказала о своем самочувствии после травмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, Леся во время одно из предыдущих эфиров серьезно травмировала локоть, однако все равно продолжала выступать. По причине этого она ежедневно получала множество вопросов от поклонников о состоянии своего здоровья. И решила порадовать подписчиков новым снимком, на котором запечатлена в элегантном черном боди, похвастаться длинными стройными ногами, а заодно и успокоить всех.
Читайте также: Ани Лорак рассказала, простит ли мужу предательство
"Спасибо всем, что часто интересуетесь здоровьем моей руки. На данный момент она полностью не разгибается и не сгибается. Но зато очень красиво свисает на бедре, считает деньги и обнимает дорогих мне людей", – прокомментировала ситуацию Никитюк.
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