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Тина Кароль устроила яркое шоу в Днепре

Тина Кароль устроила яркое шоу в ДнепреДнепр отметил День города.

В субботу, 8 сентября, в День города, на главной сцене Днепра выступили известные украинские исполнители. Большой концерт группы "СКАЙ" и певицы Тины Кароль собрал около 20 000 зрителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Каждый год на День города я выхожу на сцену. Поэтому не буду затягивать. После концерта не хулиганьте. Хорошего настроения!" - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Жителям города звездные выступления понравились. "Это - невероятно. Эмоции через край. Даже те, кто не очень слушал этих исполнителей, здесь открыли их заново. Круто!" - делится впечатлениями горожанка Оксана.

Тина Кароль устроила яркое шоу в Днепре
Тина Кароль устроила яркое шоу в Днепре


В этом году праздничный выходной в Днепре включал не только массовые мероприятия. Так, утром в субботу в городе запустили новый троллейбусный маршрут № 21 на жилой массив Сокол. Он пролегает от ул. Космонавта Комарова, что на ж / м Сокол-2, до ул. Запорожское шоссе, а дальше - вплоть до площади Соборной.

Кроме этого, в Днепре зарегистрировали новый национальный рекорд Украины. Им стала массовое праздничное шествие ко Дню города. Во время более десятитысячного карнавала можно было увидеть ретро-автомобили и потрясающие карнавальные платформы. Также в центре устроили шумную "битву" хоров и дефиле оркестров. Кроме этого, на набережной состоялся финал Кубка Украины по дрэг-рейсингу.

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При поддержке программы мэра Бориса Филатова "Днепр - спортивная столица" такие спринтерские автогонки в городе проводятся уже второй раз. А на Фестивальном причале стронгмэны из разных стран соревновались за первенство на чемпионате мира Arnold Amateur Srongman World Championship-2019 (USA).

А еще для днепрян и гостей города в субботу устроили ряд гастрономических фестивалей и спортивных соревнований.
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 Теги: Тина Кароль, Днепр

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Сегодня, 11:31 » Автор: Анна Мартынова
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