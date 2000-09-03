Раздел: Культура
Тина Кароль устроила яркое шоу в Днепре
Днепр отметил День города.
В субботу, 8 сентября, в День города, на главной сцене Днепра выступили известные украинские исполнители. Большой концерт группы "СКАЙ" и певицы Тины Кароль собрал около 20 000 зрителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Каждый год на День города я выхожу на сцену. Поэтому не буду затягивать. После концерта не хулиганьте. Хорошего настроения!" - сказал мэр Днепра Борис Филатов.
Жителям города звездные выступления понравились. "Это - невероятно. Эмоции через край. Даже те, кто не очень слушал этих исполнителей, здесь открыли их заново. Круто!" - делится впечатлениями горожанка Оксана.
В этом году праздничный выходной в Днепре включал не только массовые мероприятия. Так, утром в субботу в городе запустили новый троллейбусный маршрут № 21 на жилой массив Сокол. Он пролегает от ул. Космонавта Комарова, что на ж / м Сокол-2, до ул. Запорожское шоссе, а дальше - вплоть до площади Соборной.
Кроме этого, в Днепре зарегистрировали новый национальный рекорд Украины. Им стала массовое праздничное шествие ко Дню города. Во время более десятитысячного карнавала можно было увидеть ретро-автомобили и потрясающие карнавальные платформы. Также в центре устроили шумную "битву" хоров и дефиле оркестров. Кроме этого, на набережной состоялся финал Кубка Украины по дрэг-рейсингу.
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При поддержке программы мэра Бориса Филатова "Днепр - спортивная столица" такие спринтерские автогонки в городе проводятся уже второй раз. А на Фестивальном причале стронгмэны из разных стран соревновались за первенство на чемпионате мира Arnold Amateur Srongman World Championship-2019 (USA).
А еще для днепрян и гостей города в субботу устроили ряд гастрономических фестивалей и спортивных соревнований.
В субботу, 8 сентября, в День города, на главной сцене Днепра выступили известные украинские исполнители. Большой концерт группы "СКАЙ" и певицы Тины Кароль собрал около 20 000 зрителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Каждый год на День города я выхожу на сцену. Поэтому не буду затягивать. После концерта не хулиганьте. Хорошего настроения!" - сказал мэр Днепра Борис Филатов.
Жителям города звездные выступления понравились. "Это - невероятно. Эмоции через край. Даже те, кто не очень слушал этих исполнителей, здесь открыли их заново. Круто!" - делится впечатлениями горожанка Оксана.
В этом году праздничный выходной в Днепре включал не только массовые мероприятия. Так, утром в субботу в городе запустили новый троллейбусный маршрут № 21 на жилой массив Сокол. Он пролегает от ул. Космонавта Комарова, что на ж / м Сокол-2, до ул. Запорожское шоссе, а дальше - вплоть до площади Соборной.
Кроме этого, в Днепре зарегистрировали новый национальный рекорд Украины. Им стала массовое праздничное шествие ко Дню города. Во время более десятитысячного карнавала можно было увидеть ретро-автомобили и потрясающие карнавальные платформы. Также в центре устроили шумную "битву" хоров и дефиле оркестров. Кроме этого, на набережной состоялся финал Кубка Украины по дрэг-рейсингу.
Читайте также: Надя Дорофеева показала, как держит фигуру в форме
При поддержке программы мэра Бориса Филатова "Днепр - спортивная столица" такие спринтерские автогонки в городе проводятся уже второй раз. А на Фестивальном причале стронгмэны из разных стран соревновались за первенство на чемпионате мира Arnold Amateur Srongman World Championship-2019 (USA).
А еще для днепрян и гостей города в субботу устроили ряд гастрономических фестивалей и спортивных соревнований.
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