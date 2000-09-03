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Раздел: Культура  
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Леся Никитюк порадовала стильным образом

Леся Никитюк порадовала стильным образомВедущей идет даже леопардовый принт.

Украинская телеведущая Леся Никитюк засветила яркий образ перед эфиром "Танцы со звездами 2018". Свой look звезда с юмором назвала стилем "молодой леопардицы", передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Леся Никитюк в очередной раз очаровала сеть новым фото. Звезда позировала перед камерой в брюках с леопардовым принтом, красной блузке и черной накидке.

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Сегодня я одела леопардовые штаны, а значит будет танец "молодой леопардицы",
– с юмором написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк порадовала стильным образом
Леся Никитюк порадовала стильным образом
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 Теги: Леся Никитюк, образ

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Сегодня, 13:00 » Автор: Анна Мартынова
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