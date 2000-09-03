Раздел: Культура
Леся Никитюк порадовала стильным образом
Ведущей идет даже леопардовый принт.
Украинская телеведущая Леся Никитюк засветила яркий образ перед эфиром "Танцы со звездами 2018". Свой look звезда с юмором назвала стилем "молодой леопардицы", передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Леся Никитюк в очередной раз очаровала сеть новым фото. Звезда позировала перед камерой в брюках с леопардовым принтом, красной блузке и черной накидке.
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Сегодня я одела леопардовые штаны, а значит будет танец "молодой леопардицы",
– с юмором написала Леся Никитюк.
Украинская телеведущая Леся Никитюк засветила яркий образ перед эфиром "Танцы со звездами 2018". Свой look звезда с юмором назвала стилем "молодой леопардицы", передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Леся Никитюк в очередной раз очаровала сеть новым фото. Звезда позировала перед камерой в брюках с леопардовым принтом, красной блузке и черной накидке.
Читайте также: Жанна Бадоева рассказала, что ей нравится в итальянских мужчинах
Сегодня я одела леопардовые штаны, а значит будет танец "молодой леопардицы",
– с юмором написала Леся Никитюк.
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