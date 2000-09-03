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Раздел: Культура  
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Звезда «Орла и Решки» развелась с мужем

Звезда «Орла и Решки» развелась с мужемЭто второй брак певицы и телеведущей.

Новая ведущая популярного тревел-шоу «Орел и Решка» Алина Астровская, которая недавно призналась, что похудела на 18 кг, рассталась со вторым мужем, передает Хроника.инфо со ссылкой на pl.com.ua.

Об этом она рассказала во время онлайн-конференции, опубликованной на YouTube-канале проекта (на видео с 35:33).

Алина отметила, что ее сердце сейчас свободно, а все свое время она посвящает работе. «Пока что я путешествую. Сейчас я могу уделять максимально много времени только проекту «Орел и Решка», оператору, режиссеру и всем остальным мужчинам нашего коллектива. Замуж я не собираюсь, но эта позиция открыта в моем сердце», – рассказала телеведущая.



Отметим, первым мужем Алины был футболист Евгений Бредун. Певица и спортсмен познакомились, когда ей было 16 лет, а поженились влюбленные, когда девушке исполнилось 18 лет.

Звезда «Орла и Решки» развелась с мужем


Во второй раз Астровская вышла замуж в 2016 году. Ее избранником стал предприниматель по имени Игорь. Свадьбы у них не было – влюбленные скромно расписались и обвенчались, а вместо большого торжества решили купить квартиру в Испании.

Звезда «Орла и Решки» развелась с мужем


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Алина Астровская – участница третьей «Фабрики звезд», автор и исполнительница песен, в прошлом одна из солисток группы Real O. Недавно она стала соведущей Коли Серги второго морского сезона «Орла и Решки».
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 Теги: Орел и Решка, развод

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Сегодня, 16:14 » Автор: Анна Мартынова
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