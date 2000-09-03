Раздел: Культура
Победительница «Супермодель по-украински» рассказала об анорексии
Мария Гребенюк откровенно заговорила о проблемах со здоровьем.
Победительница шоу "Супермодель по-украински" долгое время боролась с анорексией. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram. По словам Маши, в какой-то момент она так хотела оставаться худой, что начала ругать себя за каждый кусок пищи. При росте 181 сантиметр девушка весила 45 килограмм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Август 2017, я скелет, вес 45 кг. Все мысли о контроле калорий, о точном времени приема пищи и о сжигании, соответственно, всего, что съела. Хочу сказать, что мне очень тяжело описать все муки этого состояния. Все эти навязчивые мысли, все состояния "на грани" чего-то очень ужасного... но я пытаюсь это сделать для вас, потому что я совсем не ожидала такого фидбэка. Я счастлива быть полезной. Я счастлива кому-то помочь.
Мы полетели с мамой на отдых и в глубине души я очень хотела зацепится за невозможность готовить себе самой, взвешивать еду и все контролить. Картинка в голове была идеальная: я возвращаюсь загоревшая, красивая и худая. Ем все и не поправляюсь. О весах забываю. Все тип-топ. Ага, конечно. Вот именно так все и было. Первый обед в отеле: у меня истерика. Куча людей, которые меня смущали (я же любила есть в одиночестве), куча "грязной" еды: жирной, соленой, углеводной. Все неправильное, все противное. Я сижу за столом над найденной морковкой на пару (и все равно в масле) и маленьким кусочком куриного филе и рыдаю. Представьте маму, которая уже поняла, что ждет ее в отпуске... В общем, отдых был сомнительный. Как проходил наш день: утром идти на завтрак: брать какую-то бескалорийную хрень из-за страха поправиться. Ждать до следующего приема пищи (ведь что бы в голове не творилось, но не наелась же), на обед делать тоже самое: бескалорийная хрень - морковка, капуста, огурчик, крошечка мяса, потом идти в бассейн и плавать не в удовольствие, а чтобы все сжечь, идти на ужин и после него ходить по огромной территории отеля", - пишет девушка.
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Маше удалось переубедить саму себя и пойти на курс реабилитации. К чему она призывает всех, кто страдает похожим недугом.
Победительница шоу "Супермодель по-украински" долгое время боролась с анорексией. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram. По словам Маши, в какой-то момент она так хотела оставаться худой, что начала ругать себя за каждый кусок пищи. При росте 181 сантиметр девушка весила 45 килограмм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Август 2017, я скелет, вес 45 кг. Все мысли о контроле калорий, о точном времени приема пищи и о сжигании, соответственно, всего, что съела. Хочу сказать, что мне очень тяжело описать все муки этого состояния. Все эти навязчивые мысли, все состояния "на грани" чего-то очень ужасного... но я пытаюсь это сделать для вас, потому что я совсем не ожидала такого фидбэка. Я счастлива быть полезной. Я счастлива кому-то помочь.
Мы полетели с мамой на отдых и в глубине души я очень хотела зацепится за невозможность готовить себе самой, взвешивать еду и все контролить. Картинка в голове была идеальная: я возвращаюсь загоревшая, красивая и худая. Ем все и не поправляюсь. О весах забываю. Все тип-топ. Ага, конечно. Вот именно так все и было. Первый обед в отеле: у меня истерика. Куча людей, которые меня смущали (я же любила есть в одиночестве), куча "грязной" еды: жирной, соленой, углеводной. Все неправильное, все противное. Я сижу за столом над найденной морковкой на пару (и все равно в масле) и маленьким кусочком куриного филе и рыдаю. Представьте маму, которая уже поняла, что ждет ее в отпуске... В общем, отдых был сомнительный. Как проходил наш день: утром идти на завтрак: брать какую-то бескалорийную хрень из-за страха поправиться. Ждать до следующего приема пищи (ведь что бы в голове не творилось, но не наелась же), на обед делать тоже самое: бескалорийная хрень - морковка, капуста, огурчик, крошечка мяса, потом идти в бассейн и плавать не в удовольствие, а чтобы все сжечь, идти на ужин и после него ходить по огромной территории отеля", - пишет девушка.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Маше удалось переубедить саму себя и пойти на курс реабилитации. К чему она призывает всех, кто страдает похожим недугом.
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