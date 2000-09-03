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Раздел: Культура  
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Тина Кароль заинтриговала поклонников песней

Тина Кароль заинтриговала поклонников песнейФанаты артистки тут же засыпали пост вопросами.

Неужели украинская певица Тина Кароль готовит новый материал? На днях на фан-странице Тины в Instagram появилось видео, где слышно, как артистка исполняет отрывок своей новой песни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

К слову, на кадрах видно только ноги артистки в белых домашних тапочках.

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Фанаты артистки тут же засыпали пост вопросами о дате премьеры песни и восторженными комментариями. «Это супеееер!», «Скорее бы уже премьера», - написали под видео фолловеры.
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 Теги: Тина Кароль, песня, интрига

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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