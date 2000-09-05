Раздел: Культура
Ким Кардашьян запретили делать селфи
Кардашьян призналась, что у нее болит рука.
Медики временно запретили Ким Кардашьян – известной американской звезде реалити-шоу, актрисе, фотомодели и супруге рэпера Канье Уэста – делать селфи после травмы запястья.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
О таком совете врачей сама Ким рассказала в превью нового эпизода шоу "Keeping Up With the Kardashians".
Звезда ранее повредила запястье, и врачи настоятельно рекомендовали ей не напрягать его и не держать смартфон в руке.
В ролике для шоу Кардашьян призналась, что у нее действительно болит рука, и рассказала о запрете на селфи.
При этом она нашла выход из ситуации, попросив своего ассистента Пакси помочь с фотоснимками, пока действует врачебный запрет.
"Это защитит здоровье Ким и позволит ей делать обновления с соцсетях", - поддержала идею Крис Дженнер – мать Ким.
Читайте также: На Каннском кинофестивале запретили делать селфи
Стоит отметить, что подобная мера является временной: пока запястье Кардашьян не перестанет болеть.
Медики временно запретили Ким Кардашьян – известной американской звезде реалити-шоу, актрисе, фотомодели и супруге рэпера Канье Уэста – делать селфи после травмы запястья.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
О таком совете врачей сама Ким рассказала в превью нового эпизода шоу "Keeping Up With the Kardashians".
Звезда ранее повредила запястье, и врачи настоятельно рекомендовали ей не напрягать его и не держать смартфон в руке.
В ролике для шоу Кардашьян призналась, что у нее действительно болит рука, и рассказала о запрете на селфи.
При этом она нашла выход из ситуации, попросив своего ассистента Пакси помочь с фотоснимками, пока действует врачебный запрет.
"Это защитит здоровье Ким и позволит ей делать обновления с соцсетях", - поддержала идею Крис Дженнер – мать Ким.
Читайте также: На Каннском кинофестивале запретили делать селфи
Стоит отметить, что подобная мера является временной: пока запястье Кардашьян не перестанет болеть.
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