» » Ким Кардашьян запретили делать селфи
Раздел: Культура  
0

Ким Кардашьян запретили делать селфи

Ким Кардашьян запретили делать селфиКардашьян призналась, что у нее болит рука.

Медики временно запретили Ким Кардашьян – известной американской звезде реалити-шоу, актрисе, фотомодели и супруге рэпера Канье Уэста – делать селфи после травмы запястья.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.

О таком совете врачей сама Ким рассказала в превью нового эпизода шоу "Keeping Up With the Kardashians".

Звезда ранее повредила запястье, и врачи настоятельно рекомендовали ей не напрягать его и не держать смартфон в руке.

В ролике для шоу Кардашьян призналась, что у нее действительно болит рука, и рассказала о запрете на селфи.

При этом она нашла выход из ситуации, попросив своего ассистента Пакси помочь с фотоснимками, пока действует врачебный запрет.

"Это защитит здоровье Ким и позволит ей делать обновления с соцсетях", - поддержала идею Крис Дженнер – мать Ким.

Читайте также: На Каннском кинофестивале запретили делать селфи

Стоит отметить, что подобная мера является временной: пока запястье Кардашьян не перестанет болеть.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ким Кардашьян, селфи

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
     391
     0

Похожие новости по теме

Ким Кардашьян рассказала, кто помогает ей с детьми Ким Кардашьян рассказала, кто помогает ей с детьми

Однако, лучшей мамой все равно считает Хлое Кардашьян.

На Каннском кинофестивале запретили делать селфи На Каннском кинофестивале запретили делать селфи

Фестиваль начнётся 12 апреля.

61-летняя мать Кардашьян готова выносить ребенка для своей дочери 61-летняя мать Кардашьян готова выносить ребенка для своей дочери

Ни для кого не секрет, что Ким Кардашьян мечтает снова стать мамой.

Ким Кардашьян не побоялась рискнуть собственным здоровьем Ким Кардашьян не побоялась рискнуть собственным здоровьем

Звезда хочет родить еще одного ребенка.

Ким Кардашьян получила $700 тыс. за селфи на вечеринке Ким Кардашьян получила $700 тыс. за селфи на вечеринке

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян 700 000 долларов за селфи на вечеринке.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх