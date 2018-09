Ким Кардашьян запретили делать селфи

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Медики временно запретили Ким Кардашьян – известной американской звезде реалити-шоу, актрисе, фотомодели и супруге рэпера Канье Уэста – делать селфи после травмы запястья.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com О таком совете врачей сама Ким рассказала в превью нового эпизода шоу "Keeping Up With the Kardashians".Звезда ранее повредила запястье, и врачи настоятельно рекомендовали ей не напрягать его и не держать смартфон в руке.В ролике для шоу Кардашьян призналась, что у нее действительно болит рука, и рассказала о запрете на селфи.При этом она нашла выход из ситуации, попросив своего ассистента Пакси помочь с фотоснимками, пока действует врачебный запрет."Это защитит здоровье Ким и позволит ей делать обновления с соцсетях", - поддержала идею Крис Дженнер – мать Ким.Стоит отметить, что подобная мера является временной: пока запястье Кардашьян не перестанет болеть.