Раздел: Культура
Известная актриса расстроила поклонников плохим внешним видом
Звезда "Игры престолов" заметно постарела.
Звезда культового сериала Лина Хиди дала резкий отпор хейтерам, которые в социальной сети затравили ее за уставший и постаревший внешний вид, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
44-летняя звезда культового сериала "Игра престолов" Лина Хиди опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором изображена без макияжа и с заплаканными глазами. Ее подписчики бурно отреагировали на фото, отметив, что актриса на нем некрасивая и выглядит заметно старше.
Лина поделилась в социальной сети впечатлениями от фильма, который посмотрела накануне. Артистка отметила, что лента довела ее до слез, однако после того, как фаны увидели ее плачущей, они накинулись в комментариях на актрису.
Подписчики акцентировали внимание на том, как плохо выглядит Хиди, после чего она исправила подпись к спорному фото, заявив: "да, увы! я старуха и мне уже сто лет".
"Моя красота тает, а сама я очень устала", - добавила звезда "Игры престолов".
Позже Лина Хиди объяснила, что из нее все соки выжимает родительство, а опыт, который она прожила, осел на ее лице в виде морщинок и уставших глаз. Актриса также написала, что всем нужно привыкнуть, так как ее лицо будет становиться старше и старше.
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Отметим, звезда культового сериала переживает сейчас не самый простой период в жизни. Бывший муж актрисы, музыкант Питер Лоугран подал на нее в суд из-за их общего ребенка, которого Хиди без разрешения отца отправила учиться в Великобританию. Теперь Лоугран требует лишить Хиди родительских прав и выплатить ему компенсацию в размере $40 тыс.
Звезда культового сериала Лина Хиди дала резкий отпор хейтерам, которые в социальной сети затравили ее за уставший и постаревший внешний вид, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
44-летняя звезда культового сериала "Игра престолов" Лина Хиди опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором изображена без макияжа и с заплаканными глазами. Ее подписчики бурно отреагировали на фото, отметив, что актриса на нем некрасивая и выглядит заметно старше.
Лина поделилась в социальной сети впечатлениями от фильма, который посмотрела накануне. Артистка отметила, что лента довела ее до слез, однако после того, как фаны увидели ее плачущей, они накинулись в комментариях на актрису.
Подписчики акцентировали внимание на том, как плохо выглядит Хиди, после чего она исправила подпись к спорному фото, заявив: "да, увы! я старуха и мне уже сто лет".
"Моя красота тает, а сама я очень устала", - добавила звезда "Игры престолов".
Позже Лина Хиди объяснила, что из нее все соки выжимает родительство, а опыт, который она прожила, осел на ее лице в виде морщинок и уставших глаз. Актриса также написала, что всем нужно привыкнуть, так как ее лицо будет становиться старше и старше.
Читайте также: Ким Кардашьян снова переборщила с фотошопом
Отметим, звезда культового сериала переживает сейчас не самый простой период в жизни. Бывший муж актрисы, музыкант Питер Лоугран подал на нее в суд из-за их общего ребенка, которого Хиди без разрешения отца отправила учиться в Великобританию. Теперь Лоугран требует лишить Хиди родительских прав и выплатить ему компенсацию в размере $40 тыс.
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