Раздел: Культура
Мех животных запретили демонстрировать на неделе моды
Организаторы лондонского мероприятия приняли важное решение.
Лондонская неделя моды заявила, что отказывается от показов коллекций, где используют натуральный мех. Такое произошло впервые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Delo.ua.
На Неделе моды в Лондоне, которая пройдет с 15 по 19 сентября, все показы пройдут без вещей из натурального меха. Об этом объявил Британский совет моды (British Fashion Council). Он согласовал решение об отказе от меха с дизайнерами, которые примут участие в Неделе моды.
Читайте также: Известный бренд отказался от использования меха животных
"BFC поддерживает креативность дизайнеров и ведет открытый диалог со всей индустрией, начиная с дизайнеров и заканчивая СМИ, ритейлерами, лидерами бизнеса, правительством и международными брендами, при этом поощряя дизайнеров делать более этичный выбор, когда дело доходит до материалов и поставок", - говорится в заявлении совета.
Лондонская неделя моды заявила, что отказывается от показов коллекций, где используют натуральный мех. Такое произошло впервые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Delo.ua.
На Неделе моды в Лондоне, которая пройдет с 15 по 19 сентября, все показы пройдут без вещей из натурального меха. Об этом объявил Британский совет моды (British Fashion Council). Он согласовал решение об отказе от меха с дизайнерами, которые примут участие в Неделе моды.
Читайте также: Известный бренд отказался от использования меха животных
"BFC поддерживает креативность дизайнеров и ведет открытый диалог со всей индустрией, начиная с дизайнеров и заканчивая СМИ, ритейлерами, лидерами бизнеса, правительством и международными брендами, при этом поощряя дизайнеров делать более этичный выбор, когда дело доходит до материалов и поставок", - говорится в заявлении совета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
162
0
Также советуем посмотреть
- Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
- Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
- Веселимся: подборка отличных анекдотов на воскресенье
- Украина "глушит" российскую пропаганду на Донбассе
- Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
- Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
- Смешные фотки детей, слишком рано узнавших правду о мире
- «Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
- В Украине нашли забавное применение агитплакатам политических сил
- В США романтик с помощью полиции сделал девушке предложение
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
Оставьте свой комментарий