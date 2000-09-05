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Раздел: Культура  
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Мех животных запретили демонстрировать на неделе моды

Мех животных запретили демонстрировать на неделе моды Организаторы лондонского мероприятия приняли важное решение.

Лондонская неделя моды заявила, что отказывается от показов коллекций, где используют натуральный мех. Такое произошло впервые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Delo.ua.

На Неделе моды в Лондоне, которая пройдет с 15 по 19 сентября, все показы пройдут без вещей из натурального меха. Об этом объявил Британский совет моды (British Fashion Council). Он согласовал решение об отказе от меха с дизайнерами, которые примут участие в Неделе моды.

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"BFC поддерживает креативность дизайнеров и ведет открытый диалог со всей индустрией, начиная с дизайнеров и заканчивая СМИ, ритейлерами, лидерами бизнеса, правительством и международными брендами, при этом поощряя дизайнеров делать более этичный выбор, когда дело доходит до материалов и поставок", - говорится в заявлении совета.
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 Теги: Лондон, неделя моды, мех

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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