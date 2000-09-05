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Раздел: Культура  
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Канье Уэст снова удивил эпатажной обувью

Канье Уэст снова удивил эпатажной обувью На этот раз исполнитель надел огромную обувь.

Когда Канье Уэст появился на свадьбе 2Chainz в неподобающе маленьких сланцах, твиттер подкалывал его как мог. Однако, как оказалось, у рэпера есть не только талант пиарщика своих собственных вещей, но и отличное чувство юмора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Канье выложил в твиттер фото обуви, которая вполне может сойти за две доски для серфинга. Рэпер иронично подписал картинку: «Ну что, теперь мои сланцы достаточно большие?».

Он также выложил селфи в зеркале, где видно, что огромные сланцы – не фотошоп. Судя по эмоджи в виде пламени, Канье дизайн одобряет. Возможно, их в будущем можно будет заказать в официальном онлайн-магазине рэпера, только сначала надо будет указать в письме, кто ты – Кинг-Конг или Снежный человек.

Немного позже в твиттере появилось фото гигантских кроссовок – пожалуй, лучший выбор на физру в наступающем учебном году.

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Кто знает, возможно, Канье Уэст задает новый тренд, и через пару недель все fashion-блогеры кинутся покупать ботинки размеров на 20 больше
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 Теги: Канье Уэст, обувь

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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