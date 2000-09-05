Благотворительность Брэда Питта привела к судебным искам

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Собранные деньги пойдут на благотворительность. Два поклонника голливудского актера Брэда Питта смогут пообщаться со своим кумиром всего за $25 тысяч. Победители, которые будут определены наугад, 6 мая отправятся с Питтом в Новый Орлеан (США) и проведут три дня в отеле W Hotel, а также посетят вместе со звездой закрытое