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Раздел: Культура  
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Благотворительность Брэда Питта привела к судебным искам

Благотворительность Брэда Питта привела к судебным искам Фонд актера обвинили в строительстве некачественных домов.

Когда на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, Брэд Питт оказался в числе звезд, оказавших пострадавшему региону самую что ни на есть деятельную помощь – фонд актера Make It Right занимался строительством домов для тех, кто из-за стихии лишился жилья. Однако теперь, спустя много лет, многие из построек пришли в такое плачевное состояние, что на Брэда Питта собираются подать за это в суд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Местный адвокат Рон Остин, который ведет дела сразу нескольких клиентов, собирается подать на Брэда Питта и его фонд Make It Right коллективный иск. По словам юриста, выстроенные фондом дома испытывают множество проблем – с крышами, электропроводкой, водопроводом, канализацией.

«Представители фонда Make It Right много раз обещали вернуться и заняться ремонтом домов, которые изначально продали этим людям – и не сдержали своего слова. Некоторые из моих клиентов из-за состояния жилья начали испытывать проблемы со здоровьем».

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Один из жителей Нового Орлеана рассказал местному телеканалу WWL-TV, что на покупку дома, построенного в рамках программы Make It Right потратил порядка 200 тысяч долларов – на тот момент он был чрезвычайно рад, что жилье досталось ему так дешево, но теперь дом «разваливается», и что делать с ним дальше, владелец не знает.
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 Теги: Брэд Питт, благотворительность

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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