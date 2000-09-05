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Раздел: Культура  
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Известная украинская певица впервые стала мамой

Известная украинская певица впервые стала мамойУкраинская звезда родила мальчика.

Певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) впервые стала мамой. Ребенок родился 10 сентября 2018 в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

10 сентября 2018 Светлана Тарабарова и ее муж и продюсер Алексей Бондарь впервые стали родителями.

У звездной пары родился здоровий мальчик, весом 3760 кг.

Свою беременность Светлана Тарабарова умело скрывала до середины второго триместра, пока бдительные поклонники не заподозрили, что певица ждет пополнения в семье.

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Как известно, звезда рожала в Киеве. Звездная мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.
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 Теги: Светлана Тарабарова, рождение ребенка

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Сегодня, 09:33 » Автор: Ирина Шевченко
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