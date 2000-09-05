Раздел: Культура
Тина Кароль ослепила зрителей блестками своего откровенного платья
Певица продемонстрировала эффектный образ.
8 сентября Днепр отпраздновал День города. На главной сцене блистала украинская поп-дива Тина Кароль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Для концерта артистка выбрала роскошный и эффектный образ. Кароль появилась на публике в сияющем платье, расшитом кристаллами Swarovski от украинского бренда Gasanova (дизайнер Эльвира Гасанова).
Читайте также: Тина Кароль поразила публику прозрачным платьем
Стоимость шикарного наряда, усыпанного камнями, составляет от 1000-2000 евро в зависимости от фасона и размера. Когда Тине стало прохладно, она надела желытй плащ из эко-кожи от Dafna May.
8 сентября Днепр отпраздновал День города. На главной сцене блистала украинская поп-дива Тина Кароль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Для концерта артистка выбрала роскошный и эффектный образ. Кароль появилась на публике в сияющем платье, расшитом кристаллами Swarovski от украинского бренда Gasanova (дизайнер Эльвира Гасанова).
Читайте также: Тина Кароль поразила публику прозрачным платьем
Стоимость шикарного наряда, усыпанного камнями, составляет от 1000-2000 евро в зависимости от фасона и размера. Когда Тине стало прохладно, она надела желытй плащ из эко-кожи от Dafna May.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
370
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли «звезд», приглашенных на День Луганска
- О политическом векторе Европы
- Очередное унижение Донбасса
- Боевики оконфузились с памятником Захарченко
- Около 60 человек выехали из Крыма на Херсонщину из-за химвыбросов
- «Два попугая»: Басков и Киркоров развеселили совместным клипом
- Цены на газ: игра на мизере
- Боевики 25 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
- Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
- Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
- Веселимся: подборка отличных анекдотов на воскресенье
- Украина "глушит" российскую пропаганду на Донбассе
- Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
- Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
- Смешные фотки детей, слишком рано узнавших правду о мире
- «Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
- В Украине нашли забавное применение агитплакатам политических сил
- В США романтик с помощью полиции сделал девушке предложение
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
Оставьте свой комментарий