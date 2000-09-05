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Раздел: Культура  
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Тина Кароль ослепила зрителей блестками своего откровенного платья

Тина Кароль ослепила зрителей блестками своего откровенного платьяПевица продемонстрировала эффектный образ.

8 сентября Днепр отпраздновал День города. На главной сцене блистала украинская поп-дива Тина Кароль.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Для концерта артистка выбрала роскошный и эффектный образ. Кароль появилась на публике в сияющем платье, расшитом кристаллами Swarovski от украинского бренда Gasanova (дизайнер Эльвира Гасанова).

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Стоимость шикарного наряда, усыпанного камнями, составляет от 1000-2000 евро в зависимости от фасона и размера. Когда Тине стало прохладно, она надела желытй плащ из эко-кожи от Dafna May.

Тина Кароль ослепила зрителей блестками своего откровенного платья
Тина Кароль ослепила зрителей блестками своего откровенного платья
Тина Кароль ослепила зрителей блестками своего откровенного платья
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 Теги: Тина Кароль, эффектный образ

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Сегодня, 11:05 » Автор: Ирина Шевченко
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