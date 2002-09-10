Раздел: Культура
Борода, ряса и крест: украинский певец поразил новым образом
Потап показал фото в образе святого отца.
Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко - Ред.) показал фото в образе святого отца.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На снимке он в классическом образе батюшки – черной сутане, с крестом на шее и синей камилавке ждет, пока ему подравнивают бороду. Кадр подловили во время сьемок в новой украинской комедии «Скажене весілля», в которой главные роли сыграли топовые украинские знаменитости. Изображение появилось на личной Instagram-страничке певца.
«Роль небольшая, но с бородой, грим делался больше ,чем мы снимали. Но вам понравится!» - написал продюсер под снимком.
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Поклонники посчитали, что такой образ Потапу очень идет, и подметили, что в таком луке он похож на султана Сулеймана из турецкого фильма «Великолепный век».
Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко - Ред.) показал фото в образе святого отца.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На снимке он в классическом образе батюшки – черной сутане, с крестом на шее и синей камилавке ждет, пока ему подравнивают бороду. Кадр подловили во время сьемок в новой украинской комедии «Скажене весілля», в которой главные роли сыграли топовые украинские знаменитости. Изображение появилось на личной Instagram-страничке певца.
«Роль небольшая, но с бородой, грим делался больше ,чем мы снимали. Но вам понравится!» - написал продюсер под снимком.
Читайте также: Монатик поразил фанатов необычным образом
Поклонники посчитали, что такой образ Потапу очень идет, и подметили, что в таком луке он похож на султана Сулеймана из турецкого фильма «Великолепный век».
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