» » Борода, ряса и крест: украинский певец поразил новым образом
Раздел: Культура  
0

Борода, ряса и крест: украинский певец поразил новым образом

Борода, ряса и крест: украинский певец поразил новым образомПотап показал фото в образе святого отца.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко - Ред.) показал фото в образе святого отца.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

На снимке он в классическом образе батюшки – черной сутане, с крестом на шее и синей камилавке ждет, пока ему подравнивают бороду. Кадр подловили во время сьемок в новой украинской комедии «Скажене весілля», в которой главные роли сыграли топовые украинские знаменитости. Изображение появилось на личной Instagram-страничке певца.

«Роль небольшая, но с бородой, грим делался больше ,чем мы снимали. Но вам понравится!» - написал продюсер под снимком.

Читайте также: Монатик поразил фанатов необычным образом

Поклонники посчитали, что такой образ Потапу очень идет, и подметили, что в таком луке он похож на султана Сулеймана из турецкого фильма «Великолепный век».


Борода, ряса и крест: украинский певец поразил новым образом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Потап, съемки в фильме

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:55 » Автор: Ирина Шевченко
     1080
     0

Похожие новости по теме

Потап впервые показал отца Потап впервые показал отца

Певец умилил поклонников трогательным снимком.

Монатик поразил фанатов необычным образом Монатик поразил фанатов необычным образом

Украинский певец снялся в фильме.

Потап показал, на кого похож его сын Потап показал, на кого похож его сын

Алексей Потапенко выставил в Инстаграме свежую фотку с сыном.

Потап расстроил фанатов новым образом Потап расстроил фанатов новым образом

Подписчики отметили, что сейчас Потап выглядит старше своих лет.

Потап покрасил бороду... в платиновый блонд Потап покрасил бороду... в платиновый блонд

Продюсер несколько изменил образ.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх