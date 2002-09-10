Раздел: Культура
Резонансный скандал вокруг "Евровидения": новые детали
Европейские художники поддержали призыв Палестины бойкотировать "Евровидение" в Израиле.
Не так давно стало известно, что Турция продолжает бойкотировать конкурс "Евровидение".
А уже на днях более 140 деятелей культуры, также призвали бойкотировать песенный конкурс, который в 2019 должен состояться в Израиле, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Заявление, которое поддержали такие известные деятели культуры как основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор Брайан Ино, норвежская певица Мари Бойне и много других известных личностей опубликовала газета The Guardian.
В тексте заявления говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Они напомнили, что во время обострения ситуации в Газе израильские военные убили 62 безоружных палестинца, включая шестерых детей.
Читайте также: Вокруг "Укрзализныци" разгорелся резонансный скандал
"Евровидение-2019" следует бойкотировать, если его примет Израиль, пока он продолжает свою страшную продолжается десятилетиями политику в отношении нарушения прав человека в Палестине", - говорится в заявлении.
Кроме Уотерса и Ино до требования о бойкоте присоединились датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель "Евровидения" 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.
Не так давно стало известно, что Турция продолжает бойкотировать конкурс "Евровидение".
А уже на днях более 140 деятелей культуры, также призвали бойкотировать песенный конкурс, который в 2019 должен состояться в Израиле, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Заявление, которое поддержали такие известные деятели культуры как основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор Брайан Ино, норвежская певица Мари Бойне и много других известных личностей опубликовала газета The Guardian.
В тексте заявления говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Они напомнили, что во время обострения ситуации в Газе израильские военные убили 62 безоружных палестинца, включая шестерых детей.
Читайте также: Вокруг "Укрзализныци" разгорелся резонансный скандал
"Евровидение-2019" следует бойкотировать, если его примет Израиль, пока он продолжает свою страшную продолжается десятилетиями политику в отношении нарушения прав человека в Палестине", - говорится в заявлении.
Кроме Уотерса и Ино до требования о бойкоте присоединились датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель "Евровидения" 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.
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