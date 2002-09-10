» » Резонансный скандал вокруг "Евровидения": новые детали
Раздел: Культура  
0

Резонансный скандал вокруг "Евровидения": новые детали

Резонансный скандал вокруг "Евровидения": новые деталиЕвропейские художники поддержали призыв Палестины бойкотировать "Евровидение" в Израиле.

Не так давно стало известно, что Турция продолжает бойкотировать конкурс "Евровидение".

А уже на днях более 140 деятелей культуры, также призвали бойкотировать песенный конкурс, который в 2019 должен состояться в Израиле, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Заявление, которое поддержали такие известные деятели культуры как основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор Брайан Ино, норвежская певица Мари Бойне и много других известных личностей опубликовала газета The Guardian.

В тексте заявления говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Они напомнили, что во время обострения ситуации в Газе израильские военные убили 62 безоружных палестинца, включая шестерых детей.

Читайте также: Вокруг "Укрзализныци" разгорелся резонансный скандал

"Евровидение-2019" следует бойкотировать, если его примет Израиль, пока он продолжает свою страшную продолжается десятилетиями политику в отношении нарушения прав человека в Палестине", - говорится в заявлении.

Кроме Уотерса и Ино до требования о бойкоте присоединились датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель "Евровидения" 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Евровидение, скандал, Израиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:07 » Автор: Ирина Шевченко
     1549
     0

Похожие новости по теме

Вокруг «Евровидения» разгорелся новый скандал Вокруг «Евровидения» разгорелся новый скандал

Право на проведение конкурса в Израиле страна получила после победы Нетты Барзилай.

Евровидение-2019 в Израиле под угрозой: названа причина Евровидение-2019 в Израиле под угрозой: названа причина

Предупредительное письмо было получено авторами песни.

"Евровидение-2019" в Израиле под угрозой срыва

Нетту Барзилай заподозрили в плагиате.

Организаторы Евровидения-2019 перенесли дату проведения конкурса Организаторы Евровидения-2019 перенесли дату проведения конкурса

Причины такого решения остались неизвестными.

Европейская страна планирует бойкотировать Евровидение-2019 Европейская страна планирует бойкотировать Евровидение-2019

Петицию подписали уже более 15 тысяч человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх