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Раздел: Культура  
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Новым "ангелом" Victoria’s Secret стала модель с редким заболеванием

Новым "ангелом" Victoria’s Secret стала модель с редким заболеваниемДевушка с витилиго заняла место среди звезд бренда.

Модель с витилиго Винни Харлоу, известная благодаря участию в реалити-шоу “Топ-модель по-американски”, стала новым ангелом Victoria’s Secret.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.

Винни дебютирует на шоу Victoria’s Secret уже в ноябре 2018 года.

Также девушка призналась, что она ужасно нервничала перед тем, как прийти на кастинг.

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"Я попросила своего водителя дважды объехать вокруг квартала, прежде чем я смогла собраться с силами и войти в офис Victoria's Secret. Там я завела новых друзей, увидела старых и уже почувствовала себя как дома", - написала Винни.


Новым "ангелом" Victoria’s Secret стала модель с редким заболеванием
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 Теги: Винни Харлоу, Victoria’s Secret

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Сегодня, 15:38 » Автор: Ирина Шевченко
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