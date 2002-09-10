Раздел: Культура
Новым "ангелом" Victoria’s Secret стала модель с редким заболеванием
Девушка с витилиго заняла место среди звезд бренда.
Модель с витилиго Винни Харлоу, известная благодаря участию в реалити-шоу “Топ-модель по-американски”, стала новым ангелом Victoria’s Secret.
Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.
Винни дебютирует на шоу Victoria’s Secret уже в ноябре 2018 года.
Также девушка призналась, что она ужасно нервничала перед тем, как прийти на кастинг.
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"Я попросила своего водителя дважды объехать вокруг квартала, прежде чем я смогла собраться с силами и войти в офис Victoria's Secret. Там я завела новых друзей, увидела старых и уже почувствовала себя как дома", - написала Винни.
Модель с витилиго Винни Харлоу, известная благодаря участию в реалити-шоу “Топ-модель по-американски”, стала новым ангелом Victoria’s Secret.
Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.
Винни дебютирует на шоу Victoria’s Secret уже в ноябре 2018 года.
Также девушка призналась, что она ужасно нервничала перед тем, как прийти на кастинг.
Читайте также: Украинская модель стала новым "ангелом" Victoria
"Я попросила своего водителя дважды объехать вокруг квартала, прежде чем я смогла собраться с силами и войти в офис Victoria's Secret. Там я завела новых друзей, увидела старых и уже почувствовала себя как дома", - написала Винни.
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