Раздел: Культура
Известная модель вышла на подиум беременной
Олдридж вышла на подиум в красном обтягивающем платье.
Американская супермодель Лили Олдридж вышла беременной на подиум в рамках недели моды в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Это произошло во время показа Brandon Maxwell от ангелов Victoria’s Secret.
Олдридж вышла на подиум в красном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее округлый живот. Также модель обула босоножки на высоких шпильках.
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Лили поделилась своими впечатлениями от необычного показа. Она отметила, что за кулисами многие хотели потрогать ее за живот. Также Олдридж написала, что гордится собой, что приняла участие в показе на 5 месяце беременности.
Американская супермодель Лили Олдридж вышла беременной на подиум в рамках недели моды в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Это произошло во время показа Brandon Maxwell от ангелов Victoria’s Secret.
Олдридж вышла на подиум в красном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее округлый живот. Также модель обула босоножки на высоких шпильках.
Читайте также: Соблазнительная Ирина Шейк впервые после родов вышла на подиум
Лили поделилась своими впечатлениями от необычного показа. Она отметила, что за кулисами многие хотели потрогать ее за живот. Также Олдридж написала, что гордится собой, что приняла участие в показе на 5 месяце беременности.
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