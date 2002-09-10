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Раздел: Культура  
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Известная модель вышла на подиум беременной

Известная модель вышла на подиум беременнойОлдридж вышла на подиум в красном обтягивающем платье.

Американская супермодель Лили Олдридж вышла беременной на подиум в рамках недели моды в Нью-Йорке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.

Это произошло во время показа Brandon Maxwell от ангелов Victoria’s Secret.

Олдридж вышла на подиум в красном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее округлый живот. Также модель обула босоножки на высоких шпильках.

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Лили поделилась своими впечатлениями от необычного показа. Она отметила, что за кулисами многие хотели потрогать ее за живот. Также Олдридж написала, что гордится собой, что приняла участие в показе на 5 месяце беременности.
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 Теги: модель, беременность

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Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
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