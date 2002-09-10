Раздел: Культура
Элтон Джон посвятил песню умершему рэперу
Смерть вокалиста наступила из-за передозировки наркотиками.
Титулованный музыкант и певец Элтон Джон во время своего концерта посвятил песню рэперу Мак Миллеру, который умер в возрасте 26 лет. Трогательное видео появилось на YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, 7 сентября в Калифорнии умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик). Тело певца нашли в его доме в долине Сан-Фернандо. Правоохранители предполагают, что смерть вокалиста наступила из-за передозировки наркотиками.
Многие представители шоу-бизнеса отреагировали на новость о смерти артиста. Не обошел вниманием трагическую весть и британский музыкант Элтон Джон. Во время выступления в американском городе Аллентаун в штате Пенсильвания, легендарный артист посвятил Мак Миллеру песню "Don't let the sun go down on me".
Читайте также: Элтон Джон запишет саундтрек вместе с популярной певицей
"Невероятно, он умер в 26 лет. Непостижимо, что такой молодой человек, такой талант, может умереть. И мне бы хотелось послать всю нашу любовь и добрые пожелания его родным, его семье, его друзьям. Мак, где бы ты не был, надеюсь, ты счастлив", – сказал со сцены Элтон Джон.
Титулованный музыкант и певец Элтон Джон во время своего концерта посвятил песню рэперу Мак Миллеру, который умер в возрасте 26 лет. Трогательное видео появилось на YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, 7 сентября в Калифорнии умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик). Тело певца нашли в его доме в долине Сан-Фернандо. Правоохранители предполагают, что смерть вокалиста наступила из-за передозировки наркотиками.
Многие представители шоу-бизнеса отреагировали на новость о смерти артиста. Не обошел вниманием трагическую весть и британский музыкант Элтон Джон. Во время выступления в американском городе Аллентаун в штате Пенсильвания, легендарный артист посвятил Мак Миллеру песню "Don't let the sun go down on me".
Читайте также: Элтон Джон запишет саундтрек вместе с популярной певицей
"Невероятно, он умер в 26 лет. Непостижимо, что такой молодой человек, такой талант, может умереть. И мне бы хотелось послать всю нашу любовь и добрые пожелания его родным, его семье, его друзьям. Мак, где бы ты не был, надеюсь, ты счастлив", – сказал со сцены Элтон Джон.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
267
0
Также советуем посмотреть
- Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
- В Кремле цинично ответили на предложение обмена заключенными
- Женщина нашла забавное применение фотке сына, уехавшего на учебу
- Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора
- Настойчивого морского льва четыре дня не могли согнать с газона
- Плевок в глаза украинскому обществу
- В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителя
- На армии экономить нельзя
- В Украине увеличили сроки призыва на срочную военную службу
- Захарова насмешила соцсети мини-юбкой с чулками
- Що потрібно для успішних переговорів з МВФ
- Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе
- Решила, что Карлсон: сбежавшую корову нашли на крыше гаража
- В Украине начинается предвыборное обострение
- На Донбассе расформированы подразделения охраны Захарченко, - ГУР
- Задержания в России высмеяли меткой карикатурой
- О шикарной афере НБУ
- Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отель
- В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухе
- Покажите Петрова и Скрипаля
- «Урна умнее»: Путин не сумел подружиться с техникой
- Новый главарь «ДНР» насмешил соцсети странной фоткой
- Владимиру Балуху отказали в апелляции
- Глобалізація та інформація: власні спостереження
- Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку
- Агентам ГРУ не везет
- Соцсети знатно высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
- В ГПУ завершают следственные эксперименты по расстрелам на Институтской
- Псевдовыборы главаря «ЛНР» пройдут в ноябре
- Спекулянты учат китайский язык
Оставьте свой комментарий