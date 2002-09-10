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Раздел: Культура  
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Влад Яма отреагировал на обвинения Леси Никитюк

Влад Яма отреагировал на обвинения Леси НикитюкЛеся Никитюк записала видеообращение.

Баталии между хореографом и судьей шоу "Танцы со звездами 2018" Владом Ямой и одной из участниц Лесей Никитюк продолжаются. Мужчина отреагировал на обвинения харизматичной телеведущей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, в третьем прямом эфире Леся Никитюк не сдержала эмоций и гневно отреагировала на комментарий Влада Ямы. Звезда сказала, что хореографу надо "рот прикрыть".

Ранее Влад Яма сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей. После довольно дерзкого замечания участницы шоу хореограф поставил ей всего 3 балла.

Такие отзывы совсем не понравились харизматической телеведущей. Леся Никитюк записала видеообращение, в котором назвала поведение Влада Ямы некорректным, а его замечания – нецелесообразными.

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Леся Никитюк добавила, что хореограф танцует много лет, а она вышла на паркет в третий раз, поэтому ему стоит это учитывать.
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 Теги: Влад Яма, Леся Никитюк, обвинения

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Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
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