Раздел: Культура
Влад Яма отреагировал на обвинения Леси Никитюк
Леся Никитюк записала видеообращение.
Баталии между хореографом и судьей шоу "Танцы со звездами 2018" Владом Ямой и одной из участниц Лесей Никитюк продолжаются. Мужчина отреагировал на обвинения харизматичной телеведущей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, в третьем прямом эфире Леся Никитюк не сдержала эмоций и гневно отреагировала на комментарий Влада Ямы. Звезда сказала, что хореографу надо "рот прикрыть".
Ранее Влад Яма сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей. После довольно дерзкого замечания участницы шоу хореограф поставил ей всего 3 балла.
Такие отзывы совсем не понравились харизматической телеведущей. Леся Никитюк записала видеообращение, в котором назвала поведение Влада Ямы некорректным, а его замечания – нецелесообразными.
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Леся Никитюк добавила, что хореограф танцует много лет, а она вышла на паркет в третий раз, поэтому ему стоит это учитывать.
Баталии между хореографом и судьей шоу "Танцы со звездами 2018" Владом Ямой и одной из участниц Лесей Никитюк продолжаются. Мужчина отреагировал на обвинения харизматичной телеведущей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, в третьем прямом эфире Леся Никитюк не сдержала эмоций и гневно отреагировала на комментарий Влада Ямы. Звезда сказала, что хореографу надо "рот прикрыть".
Ранее Влад Яма сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей. После довольно дерзкого замечания участницы шоу хореограф поставил ей всего 3 балла.
Такие отзывы совсем не понравились харизматической телеведущей. Леся Никитюк записала видеообращение, в котором назвала поведение Влада Ямы некорректным, а его замечания – нецелесообразными.
Читайте также: Леся Никитюк выставила напоказ красивые ноги
Леся Никитюк добавила, что хореограф танцует много лет, а она вышла на паркет в третий раз, поэтому ему стоит это учитывать.
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