Раздел: Культура
Известная украинская ведущая рассказала о своих традициях
Регина Тодоренко любит своих родителей.
Известная украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала о своих традициях.
Об этом беременная звезда написала на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав фото с родителями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
«Есть у меня пару традиций, которым я не изменяю - минутка любви и Family Day», - рассказала ведущая.
«Про минутку любви вы, скорее всего, знаете, а вот семейный день возник относительно недавно, когда я поняла, что мне просто хочется посвятить сутки домашним хлопотам, болтовне с родителями, прогулкам с собачками, иногда «ничегоНеделанью» и дуракавалянию. Безо всяких звонков, сообщений и т.д…» – рассказала звезда.
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«Вы ведь наверняка тоже устраиваете себе такой день?! Как часто у вас получается?» – спросила экс-ведущая «Орла и Решки».
Известная украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала о своих традициях.
Об этом беременная звезда написала на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав фото с родителями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
«Есть у меня пару традиций, которым я не изменяю - минутка любви и Family Day», - рассказала ведущая.
«Про минутку любви вы, скорее всего, знаете, а вот семейный день возник относительно недавно, когда я поняла, что мне просто хочется посвятить сутки домашним хлопотам, болтовне с родителями, прогулкам с собачками, иногда «ничегоНеделанью» и дуракавалянию. Безо всяких звонков, сообщений и т.д…» – рассказала звезда.
Читайте также: Известная украинская ведущая сильно изменилась
«Вы ведь наверняка тоже устраиваете себе такой день?! Как часто у вас получается?» – спросила экс-ведущая «Орла и Решки».
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