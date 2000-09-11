» » Известная украинская ведущая рассказала о своих традициях
Раздел: Культура  
0

Известная украинская ведущая рассказала о своих традициях

Известная украинская ведущая рассказала о своих традицияхРегина Тодоренко любит своих родителей.

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала о своих традициях.

Об этом беременная звезда написала на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав фото с родителями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

«Есть у меня пару традиций, которым я не изменяю - минутка любви и Family Day», - рассказала ведущая.

«Про минутку любви вы, скорее всего, знаете, а вот семейный день возник относительно недавно, когда я поняла, что мне просто хочется посвятить сутки домашним хлопотам, болтовне с родителями, прогулкам с собачками, иногда «ничегоНеделанью» и дуракавалянию. Безо всяких звонков, сообщений и т.д…» – рассказала звезда.

Читайте также: Известная украинская ведущая сильно изменилась

«Вы ведь наверняка тоже устраиваете себе такой день?! Как часто у вас получается?» – спросила экс-ведущая «Орла и Решки».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Регина Тодоренко, традиция

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
     201
     0

Похожие новости по теме

Экс-ведущая Экс-ведущая "Орла и Решки" поделилась редким семейным фото

Регина Тодоренко показала родителей.

Беременная украинская ведущая покрасовалась в яркой мини-юбке Беременная украинская ведущая покрасовалась в яркой мини-юбке

Регина Тодоренко похвасталась в Instagram стильным луком.

Ведущая Ведущая "Орла и решки" похвалилась домашним питомцем

Регина Тодоренко растрогала фанатов фотографией со своим домашним питомцем

Ведущая Ведущая "Орла и Решки" рассказала об изменениях в личной жизни

Регина Тодоренко разошлась с возлюбленным и обнародовала причины.

Ведущая Ведущая "Орла и Решки" переборола свой страх

Регина Тодоренко рассказала о своем маленьком подвиге

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх