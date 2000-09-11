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Раздел: Культура  
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Знаменитости посетили модное мероприятие в экстравагантных платьях

Знаменитости посетили модное мероприятие в экстравагантных платьях Своими нарядами отличилась Кристина Агилера, сестры Джиджи и Белла Хадид.

С 6 по 14 сентября в Нью-Йорке проходит Неделя моды. 7 сентября состоялась традиционная вечеринка Harper’s Bazaar Icons в рамках Недели моды. Событие посетили многие голливудские звезды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Кристина Агилера (Christina Aguilera) удивила поклонников необычным образом. 37-летняя певица появилась на мероприятии в платье Vivienne Westwood из белых перьев. Напомним, в августе появились слухи, что Агилера ждет третьего ребенка.

Знаменитости посетили модное мероприятие в экстравагантных платьях


Сестры Джиджи и Белла Хадид выбрали для выхода стильные образы: Джиджи позировала в черном пышном платье, а Белла - в бежевом комбинезоне с глубоким вырезом.

Знаменитости посетили модное мероприятие в экстравагантных платьях


Звезда реалити Кендалл Дженнер сделала ставку на сильно расклешенные брюки и удлиненные рукава. Недавно Кендалл снялась топлес и рассказала о нервном срыве из-за работы.

Знаменитости посетили модное мероприятие в экстравагантных платьях


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Также на вечеринку пришли Ники Минаж, Карди Би, Кэндис Свейнпол, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Кайя Гербер, Винни Харлоу и другие звезды.
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 Теги: Неделя моды, платья

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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