Раздел: Культура
Исполнитель роли Дукалиса попал в автомобильную аварию
В машину Сергея Селина въехал другой автомобиль.
Российский актер, исполнитель роли Дукалиса в популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Опера. Хроники убойного отдела" Сергей Селин попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Авария произошла в понедельник, 10 сентября, недалеко от Московского вокзала.
Отмечается, что в автомобиль, в котором ехал актер, врезалась иномарка. В результате происшествия никто не пострадал.
"На самом деле мне просто в зад машины въехал Hyundai Solaris, когда мы на красном стояли. Мы с супругой отделались легким испугом, мы ехали парту ребенку выбирать. А тут удар. На приличной такой скорости въехали", - отметил Селин.
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Сергей Селин также сыграл в таких фильмах, как "Комедия строгого режима", "Корпоратив" и "Выкрутасы". В 2006 году Селин получил звание заслуженного артиста РФ.
Российский актер, исполнитель роли Дукалиса в популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Опера. Хроники убойного отдела" Сергей Селин попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Авария произошла в понедельник, 10 сентября, недалеко от Московского вокзала.
Отмечается, что в автомобиль, в котором ехал актер, врезалась иномарка. В результате происшествия никто не пострадал.
"На самом деле мне просто в зад машины въехал Hyundai Solaris, когда мы на красном стояли. Мы с супругой отделались легким испугом, мы ехали парту ребенку выбирать. А тут удар. На приличной такой скорости въехали", - отметил Селин.
Читайте также: Известная украинская ведущая рассказала о своих традициях
Сергей Селин также сыграл в таких фильмах, как "Комедия строгого режима", "Корпоратив" и "Выкрутасы". В 2006 году Селин получил звание заслуженного артиста РФ.
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