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Раздел: Культура  
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Джулия Робертс заметно похудела и осветлила волосы

Джулия Робертс заметно похудела и осветлила волосы Актрису сфотографировали на фестивале в Торонто.

Венецианский кинофестиваль подошел к концу, и звезды кино переместились из Италии в Канаду. В Торонто на TIFF-2018 прилетели звезды всех величин, включая Пенелопу Крус, Хавьера Бардема, Сальму Хайек, Оливию Уайлд и другие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Особое внимание к себе привлекла 50-летняя Джулия Робертс. Сначала актриса появилась на премьере сериала «Возвращение домой». Для выхода в фотографам звезда выбрала черно-белый костюм из осенней коллекции Givenchy Haute Couture, а также осветленные волосы. Поклонники актрисы уже тогда отметили, что она выглядит заметно моложе.

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Но настоящий фурор Джулия сделала, появившись на показе картины «Вернуть Бена». Для выхода знаменитость выбрала прямое черное платье в пол. Модель с длинными рукавами выгодно подчеркнула фигуру актрисы, и поклонники заметили, что она экстремально похудела.

Джулия Робертс заметно похудела и осветлила волосы
Джулия Робертс заметно похудела и осветлила волосы
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 Теги: Джулия Робертс, фото

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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