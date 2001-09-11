Раздел: Культура
Джулия Робертс заметно похудела и осветлила волосы
Актрису сфотографировали на фестивале в Торонто.
Венецианский кинофестиваль подошел к концу, и звезды кино переместились из Италии в Канаду. В Торонто на TIFF-2018 прилетели звезды всех величин, включая Пенелопу Крус, Хавьера Бардема, Сальму Хайек, Оливию Уайлд и другие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Особое внимание к себе привлекла 50-летняя Джулия Робертс. Сначала актриса появилась на премьере сериала «Возвращение домой». Для выхода в фотографам звезда выбрала черно-белый костюм из осенней коллекции Givenchy Haute Couture, а также осветленные волосы. Поклонники актрисы уже тогда отметили, что она выглядит заметно моложе.
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Но настоящий фурор Джулия сделала, появившись на показе картины «Вернуть Бена». Для выхода знаменитость выбрала прямое черное платье в пол. Модель с длинными рукавами выгодно подчеркнула фигуру актрисы, и поклонники заметили, что она экстремально похудела.
Венецианский кинофестиваль подошел к концу, и звезды кино переместились из Италии в Канаду. В Торонто на TIFF-2018 прилетели звезды всех величин, включая Пенелопу Крус, Хавьера Бардема, Сальму Хайек, Оливию Уайлд и другие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Особое внимание к себе привлекла 50-летняя Джулия Робертс. Сначала актриса появилась на премьере сериала «Возвращение домой». Для выхода в фотографам звезда выбрала черно-белый костюм из осенней коллекции Givenchy Haute Couture, а также осветленные волосы. Поклонники актрисы уже тогда отметили, что она выглядит заметно моложе.
Читайте также: Исполнитель роли Дукалиса попал в автомобильную аварию
Но настоящий фурор Джулия сделала, появившись на показе картины «Вернуть Бена». Для выхода знаменитость выбрала прямое черное платье в пол. Модель с длинными рукавами выгодно подчеркнула фигуру актрисы, и поклонники заметили, что она экстремально похудела.
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