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Известного актера сфотографировали на съемках новой части "Форсажа"

Известного актера сфотографировали на съемках новой части "Форсажа" Фильм выйдет в августе 2019.

Официально стартовали съёмки экшена «Хоббс и Шоу» ‒ спин-оффа франшизы «Форсаж», посвящённого приключениям героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтэма. Режиссёрское кресло блокбастера занимает Дэвид Литч, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Образ главного злодея воплотит Идрис Эльба, а к роли Магдалины Шоу (матери персонажа Стэйтэма Деккарда Шоу) вернётся Хелен Миррен.

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Звезда сериала «Корона» Ванесса Кирби исполнит роль агента MI-5 и сестры Деккарда Шоу.

Известного актера сфотографировали на съемках новой части "Форсажа"
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 Теги: Джейсон Стэтхэм, форсаж

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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