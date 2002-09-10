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Раздел: Культура  
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Украинская ведущая удивила формами в откровенном платье

Украинская ведущая удивила формами в откровенном платье Лилия Ребрик выложила в Сеть пикантные фото.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая не так давно показала смешные фото со своими детьми, появилась на новых снимках, опубликованных в Сети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В своем Instagram звезда выложила фото с мужем, при этом на ней надето красивое длинное платье розового цвета с длинным разрезом и оголенными плечами. Талию подчеркивает кружевной пояс, а на ногах элегантные лодочки в тон. Находятся они, судя по подписи, на Днепровском балу, где Лилия работает ведущей, а Андрей отвечает за постановку танцев.

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На втором Лилия закинула мужу на бедро ногу. "Такую ногу грех не выставить", – считает Андрей. И поспорить с ним сложно.

Украинская ведущая удивила формами в откровенном платье
Украинская ведущая удивила формами в откровенном платье
Украинская ведущая удивила формами в откровенном платье
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 Теги: Лилия Ребрик, пикантные фото

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Сегодня, 09:37 » Автор: Ирина Шевченко
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