Раздел: Культура
Украинская ведущая удивила формами в откровенном платье
Лилия Ребрик выложила в Сеть пикантные фото.
Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая не так давно показала смешные фото со своими детьми, появилась на новых снимках, опубликованных в Сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В своем Instagram звезда выложила фото с мужем, при этом на ней надето красивое длинное платье розового цвета с длинным разрезом и оголенными плечами. Талию подчеркивает кружевной пояс, а на ногах элегантные лодочки в тон. Находятся они, судя по подписи, на Днепровском балу, где Лилия работает ведущей, а Андрей отвечает за постановку танцев.
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На втором Лилия закинула мужу на бедро ногу. "Такую ногу грех не выставить", – считает Андрей. И поспорить с ним сложно.
Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая не так давно показала смешные фото со своими детьми, появилась на новых снимках, опубликованных в Сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В своем Instagram звезда выложила фото с мужем, при этом на ней надето красивое длинное платье розового цвета с длинным разрезом и оголенными плечами. Талию подчеркивает кружевной пояс, а на ногах элегантные лодочки в тон. Находятся они, судя по подписи, на Днепровском балу, где Лилия работает ведущей, а Андрей отвечает за постановку танцев.
Читайте также: 47-летняя Джей Ло удивила роскошными формами в откровенном бикини
На втором Лилия закинула мужу на бедро ногу. "Такую ногу грех не выставить", – считает Андрей. И поспорить с ним сложно.
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