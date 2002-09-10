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Раздел: Культура  
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Бритни Спирс поразила фигурой в откровенном купальнике

Бритни Спирс поразила фигурой в откровенном купальникеПользователи сети пришли в восторг от силы воли Бритни.

Американская певица Бритни Спирс продемонстрировала подтянутое тело в бикини.

Снимком звезда поделилась в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

Фото уже собрало более 600 000 лайков.

Пользователи сети пришли в восторг от силы воли Бритни, которая еще несколько лет назад выглядела не лучшим образом.

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"Ты невероятная", "Какая фигура", "Я в восторге", "Ты меня вдохновляешь", - пишут фанаты певице.

Бритни Спирс поразила фигурой в откровенном купальнике
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 Теги: Бритни Спирс, в бикини

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Сегодня, 10:56 » Автор: Ирина Шевченко
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