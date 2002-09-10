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Ким Кардашьян не постеснялась раздеться перед камерой

Ким Кардашьян не постеснялась раздеться перед камеройЗвезда снялась обнаженной в рекламе косметики.

Американская звезда Ким Кардашьян анонсировала выход новой коллекции косметики Cherry Blossom, в рекламе которой снялась обнаженной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Рекламное фото, на котором 37-летняя светская львица изображена без одежды, прикрываясь цветами вишни, было опубликовано на официальной странице ее бьюти-бренда KKW Beauty в Instagram.

Автором снимка стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс. Визажистом съемки выступил Ариэль Техада - личный мейк-ап гуру семейства Кардашьян, который создал выразительный образ с помощью продуктов из новой бьюти-коллекции Cherry Blossom.

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Кардашьян сообщила, что в ее новую коллекцию косметики вошла палетка теней из 10 оттенков, карандаши для губ в трех оттенках, три оттенка румян, а также восемь помад.

Ким Кардашьян не постеснялась раздеться перед камерой
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 Теги: Ким Кардашьян, обнаженное фото

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Сегодня, 12:39 » Автор: Ирина Шевченко
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