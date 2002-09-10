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Раздел: Культура  
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Красота неописуемая: Катя Осадчая удивила экстравагантным нарядом

Красота неописуемая: Катя Осадчая удивила экстравагантным нарядомФанаты Осадчей пришли в восторг от увиденного.

Телеведущая Катя Осадчая в рамках программы «Світське життя» в каких только нарядах не появлялась в кадре, каждый раз поражая телезрителей различными креативными образами.

Вроде бы привыкли ко всему, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1plus1.

Однако Катерина решила еще немного шокировать подписчиков и доказать, что креативности нет предела. На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена в наряде, который похож на... кед.

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Фанаты Осадчей пришли в восторг от увиденного, и буквально засыпали свою любимицу комплиментами, отмечая, что такое платье будет покруче любого головного убора, которыми привыкла поражать телеведущая.

Красота неописуемая: Катя Осадчая удивила экстравагантным нарядом
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 Теги: Катя Осадчая, яркий образ

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Сегодня, 15:40 » Автор: Ирина Шевченко
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