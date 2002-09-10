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Раздел: Культура  
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NK восхитила роскошными формами в стильном наряде

NK восхитила роскошными формами в стильном нарядеПевица поделилась своими мыслями о новом сезоне.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, озадачила поклонников.

На своей странице в соцсети Instagram звезда сделала публикацию о Киеве на испанском языке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Оказалось, что исполнительница признала, что осень в украинской столице "самая лучшая".

"Me gusta mucho esta temporada, especialmente en Kyiv! (Мне очень нравится этот сезон, особенно в Киеве! - ред.)", – написала звезда.

В Stories она отметила, что в Киеве самая лучшая осень.

"Если есть возможность, выходите в парк, хотя бы на часик", - добавила Каменских.

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Однако перед этим призвала беречь себя, поскольку осень – "коварная женщина".

NK восхитила роскошными формами в стильном наряде
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 Теги: Настя Каменских, стильный образ

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Сегодня, 17:28 » Автор: Ирина Шевченко
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