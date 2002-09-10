Раздел: Культура
NK восхитила роскошными формами в стильном наряде
Певица поделилась своими мыслями о новом сезоне.
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, озадачила поклонников.
На своей странице в соцсети Instagram звезда сделала публикацию о Киеве на испанском языке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Оказалось, что исполнительница признала, что осень в украинской столице "самая лучшая".
"Me gusta mucho esta temporada, especialmente en Kyiv! (Мне очень нравится этот сезон, особенно в Киеве! - ред.)", – написала звезда.
В Stories она отметила, что в Киеве самая лучшая осень.
"Если есть возможность, выходите в парк, хотя бы на часик", - добавила Каменских.
Читайте также: Настя Каменских восхитила роскошными формами в купальнике
Однако перед этим призвала беречь себя, поскольку осень – "коварная женщина".
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, озадачила поклонников.
На своей странице в соцсети Instagram звезда сделала публикацию о Киеве на испанском языке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Оказалось, что исполнительница признала, что осень в украинской столице "самая лучшая".
"Me gusta mucho esta temporada, especialmente en Kyiv! (Мне очень нравится этот сезон, особенно в Киеве! - ред.)", – написала звезда.
В Stories она отметила, что в Киеве самая лучшая осень.
"Если есть возможность, выходите в парк, хотя бы на часик", - добавила Каменских.
Читайте также: Настя Каменских восхитила роскошными формами в купальнике
Однако перед этим призвала беречь себя, поскольку осень – "коварная женщина".
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