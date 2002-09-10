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Раздел: Культура  
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Меган Фокс растрогала снимком с мамой

Меган Фокс растрогала снимком с мамойАктриса редко показывает личную жизнь в социальных сетях.

Известная киноактриса Меган Фокс отправилась со своей мамой Глорией на отдых в Турцию и демонстрирует поклонникам в социальных сетях нежные семейные фотографии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Новые фото Меган Фокс опубликовала на своей странице в Instagram.

Заметим, что актриса редко показывает личную жизнь в социальных сетях. Однако на этот раз решила сделать сюрприз фанатам. На фото счастливые Меган и ее мама Глория трогательно улыбаются в камеру.

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"С королевой посещаем Трою и изучаем замечательный остров Бозджаада в надежде найти доказательства того, что "Илиада" Гомера была не просто эпической поэмой", – отметила Меган.

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 Теги: Меган Фокс, снимок

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Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
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