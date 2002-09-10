Николь Кидман не будет расставаться с партнером

Ранее пара часто говорила о возможном разводе.



Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» состоит в браке с австралийским рок-музыкантом с 2006 года. За годы романа влюбленные успели стать родителями 2-х дочерей, а также стать одной из самых красивых пар. Тем не менее, в последнее время легендарную блондинку все чаще замечали в одиночестве. Западные издания наперебой сообщали о неминуемом разводе знаменитостей. Однако сегодня голливудская актриса прервала молчание, сделав официальное заявление. Стоит отметить, что супруг звезды телеэкранов присоединился к пресс-конференции.



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Кстати, популярные супруги признались, что многочисленные статьи негативно отобразились не только на их настроении, но и на дочерях. Ведь наследницы четы артистов поверили в расставание родителей. К счастью, Кит Урбан и Николь Кидман сумели объяснить девочкам, чтоб их отношения не разрушат заголовки газет. Однако теперь отпрыскам рок-музыканта требуется особая поддержка. А голливудская актриса запрещает малышкам читать новости светской хроники на виртуальных сайтах и в глянцевых журналах. Кстати, это не первый раз, когда представители СМИ заявляют о разрыве знаменитостей. Не секрет, что около года назад первые страницы разнообразных изданий украшали громкие заголовки, которые сообщали об изменах со стороны Кита Урбана.



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Ведь музыкант постоянно проживает в Австралии, где является одним из членов жюри легендарного телевизионного шоу «X-Factor». При этом супруга рокера работает в Лос-Анджелесе, где принимает активное участие в съемках сериала «Большая маленькая ложь». Однако Кит Урбан опроверг все обвинения, а в редкие минуты, когда влюбленные выходят в свет вместе, пара не перестает демонстрировать нежные чувства и полное понимание. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» состоит в браке с австралийским рок-музыкантом с 2006 года. За годы романа влюбленные успели стать родителями 2-х дочерей, а также стать одной из самых красивых пар. Тем не менее, в последнее время легендарную блондинку все чаще замечали в одиночестве. Западные издания наперебой сообщали о неминуемом разводе знаменитостей. Однако сегодня голливудская актриса прервала молчание, сделав официальное заявление. Стоит отметить, что супруг звезды телеэкранов присоединился к пресс-конференции.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou Кстати, популярные супруги признались, что многочисленные статьи негативно отобразились не только на их настроении, но и на дочерях. Ведь наследницы четы артистов поверили в расставание родителей. К счастью, Кит Урбан и Николь Кидман сумели объяснить девочкам, чтоб их отношения не разрушат заголовки газет. Однако теперь отпрыскам рок-музыканта требуется особая поддержка. А голливудская актриса запрещает малышкам читать новости светской хроники на виртуальных сайтах и в глянцевых журналах. Кстати, это не первый раз, когда представители СМИ заявляют о разрыве знаменитостей. Не секрет, что около года назад первые страницы разнообразных изданий украшали громкие заголовки, которые сообщали об изменах со стороны Кита Урбана.Ведь музыкант постоянно проживает в Австралии, где является одним из членов жюри легендарного телевизионного шоу «X-Factor». При этом супруга рокера работает в Лос-Анджелесе, где принимает активное участие в съемках сериала «Большая маленькая ложь». Однако Кит Урбан опроверг все обвинения, а в редкие минуты, когда влюбленные выходят в свет вместе, пара не перестает демонстрировать нежные чувства и полное понимание.



